Duyan'dan 'yeni adres, daha az masraf' mesajıyla oda hizmet bedelinde yüzde 50 indirim sözü

Duyan'dan adres değişikliğinde oda hizmet bedelinde indirim teklifi

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan, iş yeri adresini değiştirerek faaliyetini yeni bir adreste sürdürecek üyeler için maliyetleri azaltacak bir düzenleme vaadinde bulundu. Duyan, düzenlemeyi "Yeni adres, daha az masraf" sloganıyla duyurdu.

Teklifin kapsamı:

Duyan, adres değişikliği işlemlerinde oda tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin yüzde 50 oranında indirilmesini hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın, üyelerin yeni adreslerine geçiş sürecinde karşılaştıkları doğrudan maliyetleri hafifleteceği vurgulandı.

Üyeler için etkileri:

Aday açıklamasında, indirim uygulamasının yalnızca oda hizmet bedelini kapsayacağı; devlet harçları ve ilan ücretlerinin ise kapsam dışında kalacağına dikkat çekildi. Duyan, bu adımın işletmelerin taşınma sürecindeki finansal yükünü azaltarak, üyelerin yeniden konumlanmasını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE ALINAN ODA HİZMET BEDELİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI.