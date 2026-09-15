Eski öğrenciden başkana: Tahirağa ilkokulunda yeni eğitim heyecanı

Yeni eğitim yılı coşkusu Tahirağa'da:

Yenişehir'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullar yeniden öğrenci sesleriyle doldu. Bu coşkuya ortak olanlar arasında Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de vardı. Başkan Özel, Tahirağa İlkokulu'nu ziyaret ederek hem öğrenciler hem öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyarette kendisine Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin İnci eşlik etti.

Başkanın duygulu dönüşü:

Bu ziyaret, Başkan Özel için kişisel bir anlam taşıdı; ilkokul öğrenimini geçtiği aynı okulun koridorlarına yıllar sonra bu kez başkan olarak dönmüştü. Sınıfları tek tek gezen Özel, öğrencilerle sohbet edip onların heyecanını paylaştı. Ziyaret sonrası duygularını şöyle özetledi: "Yıllar önce ben de bu okulun sıralarında oturdum, bu koridorlarda yürüdüm. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken yaşadığımız heyecanı hâlâ hatırlıyorum."

Sınıflar, öğretmenler ve temenniler:

Başkan, öğretmenlerle de bir araya gelerek yeni dönem için başarı dileklerini iletti ve eğitimin önemine vurgu yaptı. Ziyaret sırasında öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik samimi sohbetler yapıldı; sınıf gezileri sırasında çocukların soruları ve meraklı bakışları dikkat çekti. Özel, programa katılan yöneticilerle birlikte hem öğrencilere hem ailelere hitaben başarılı, huzurlu ve güzel bir eğitim öğretim yılı diledi. Etkinlik, eğitim camiası ve yerel yönetimin okullara verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE, YILLAR ÖNCE EĞİTİM GÖRDÜĞÜ TAHİRAĞA İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ.