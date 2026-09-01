Bakan Tekin eğitim yatırımlarını yerinde inceledi

Bakan Tekin'in Batman ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Batman'da ilk olarak Batman Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde protokol tarafından karşılanan Bakan Tekin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamında yapılan görüşmelere katıldı.

görüşmede ele alınan başlıklar:

Toplantıda kentte yürütülen eğitim yatırımları ve devam eden projeler değerlendirildi. Görüşmede özellikle okulların fiziki ihtiyaçları, mevcut yatırımların durumu ve kent genelinde sürdürülen çalışmaların koordinasyonu ön plana çıktı. Bakan Tekin’e sunulan bilgiler doğrultusunda ilçelerde ve okullarda ihtiyaç duyulan adımlar tartışıldı.

ziyarette yer alan heyet:

Ziyarete Bakan Tekin ile birlikte AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı ve AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen katıldı. Ayrıca AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin de heyette yer aldı.

Toplantıda aktarılan veriler ve tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde, Batman’daki eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik adımların takip edileceği belirtildi. Ziyaret, yerel idare ile merkezi makamlar arasındaki koordinasyonun pekiştirilmesine yönelik önemli bir görüşme fırsatı sundu.

ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE BATMAN’A GELEN MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. YUSUF TEKİN, BATMAN VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ.