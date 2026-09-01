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Bişkek zirvesinde şanghay işbirliği örgütü 28 belgeyle iş birliğini derinleştirdi

Bişkek'teki ŞİÖ zirvesinde güvenlikten enerjiye, yapay zekadan uyuşturucuyla mücadeleye dek 28 belge imzalandı; Lahor kültür-turizm başkenti seçildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Elif Demir

Bişkek zirvesinde şanghay işbirliği örgütü 28 belgeyle iş birliğini derinleştirdi

zirvenin kapsamı ve katılımcılar:

Bişkek’te Irıs Ordo Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov un ev sahipliğinde toplandı. Zirveye üye ülkelerin liderlerinden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.

Liderler zirvede, üye devletlerin karşı karşıya olduğu güncel bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı; örgütün faaliyetlerinin geliştirilmesi, güvenliğin güçlendirilmesi ile ekonomik, kültürel ve insani iş birliğinin genişletilmesi başlıkları ön plana çıktı.

imzalanan belgeler ve öncelikli alanlar:

Zirve sonunda, terörle mücadele, yapay zeka, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, enerji ve diğer iş birliği alanlarını kapsayan toplam 28 belge resmen imzalandı. Toplantıda kabul edilen en dikkat çekici metinler arasında ŞİÖ Bişkek Deklarasyonu ve ŞİÖ Şartı’na değişikliklerin ve eklemelerin yapılmasına ilişkin protokol yer aldı.

Güvenlik çerçevesini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler içinde ŞİÖ Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Yürütme Kurulu Tüzüğü, örgüte üye devletlerin güvenliğine yönelik tehditlerle mücadeleye ilişkin Evrensel Merkez Tüzüğü ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik iş birliği programları öne çıktı. Ayrıca Sentetik uyuşukuların yayılmasıyla mücadelede koordinasyon merkezi planı üzerinde anlaşmaya varıldı.

kültür ve turizm kararı:

Zirvede kabul edilen diğer kararlar arasında, Pakistan’ın Lahor şehrinin 2026-2027 dönemi ŞİÖ Kültür ve Turizm Başkenti ilan edilmesine ilişkin belgeler de yer aldı. Bu karar, örgütün kültürel ve turizm alanındaki iş birliğini görünür kılma amacını taşıyor.

Toplantı sonuçları, ŞİÖ üyesi ülkeler arasında güvenlik iş birliğinin yanı sıra teknoloji, enerji ve insan odaklı alanlarda da somut adımlar atma eğilimini ortaya koydu. İmzalanan belgelerin uygulamaya geçirilmesi, örgütün kısa ve orta vadeli gündemini şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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