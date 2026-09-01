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Lider eşlerinden Kırgız kültürüne övgü: el sanatları ve çocuk ezgileri buluşması

Emine Erdoğan, Aygül Caparova ev sahipliğinde Bişkek'te lider eşleriyle Kırgız el sanatları sergisini ve çocukların halk müziği konserini izledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Caner Şahin

Lider eşlerinden Kırgız kültürüne övgü: el sanatları ve çocuk ezgileri buluşması

Bişkek programı ve katılımcılar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bişkek ziyaretinde refakat eden Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparova tarafından düzenlenen programa katıldı. Etkinlik, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesine katılan liderlerin eşleri için organize edildi. Programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in eşi Peng Liyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva de katıldı.

park gezisi, konuk evi ve etnik sergi:

Lider eşleri, konukevinin parkında yaptığı yürüyüşte Kırgız çadırını ve geleneksel kıyafetler giymiş çocukları izledi. Program kapsamında çocukların ve gençlerin, aralarında komuzun da olduğu Kırgızistan’a özgü enstrümanlarla verdiği konser ilgiyle takip edildi. Etkinlikte aile fotoğrafı çektirildi, ardından Kırgız el sanatlarının yer aldığı etnik sergi gezildi. Ziyarette keçe işlemeleri, halı ve kilimler, el işçiliği ürünleri, kumaşlar ve geleneksel kıyafetler yakından incelendi; lider eşleri, Kırgız kültüründe özel bir yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi.

Enesai Kabulevi töreni ve konser sunumu:

Daha sonra Enesai Kabulevi’ne geçen heyeti Kırgız çocuk toplulukları kapıda karşıladı ve çiçek sundu. Burada Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Çocuk topluluklarının hazırladığı konser ve halk dansları programında, Türkiye’den "Gülüm Benim" eserinin yanı sıra diğer ülkelerin eserleri de seslendirildi. Konser sırasında alandaki ekranda Emine Erdoğan’ın daha önceki Kırgızistan temaslarına ilişkin görseller gösterildi.

Etkinlik, hem Kırgız el sanatlarının hem de çocukların icra ettiği ezgilerin ön plana çıktığı, sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Lider eşleri sergiden ve konserden edindikleri izlenimleri yakından paylaştı.

"Bişkek’te, Kırgızistan Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Aygül Caparova’nın ev sahipliğinde, lider eşleriyle birlikte Kırgızistan’a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret ettik. Maharetli ellerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler, günümüze ayrı bir güzellik kattı"

Program, kültürel tanışma ve dostluk vurgusuyla tamamlandı; Kırgız el sanatları ve çocukların performansları, lider eşleri arasında paylaşılan ortak bir deneyim oldu.

LİDER EŞLERİ, BURADA KIRGIZİSTAN KÜLTÜR, ENFORMASYON VE GENÇLİK POLİTİKASI BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE...

LİDER EŞLERİ, BURADA KIRGIZİSTAN KÜLTÜR, ENFORMASYON VE GENÇLİK POLİTİKASI BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇOCUK TOPLULUKLARININ HAZIRLADIĞI KONSERİ VE HALK DANSLARINI İZLEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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