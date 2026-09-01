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SDG'nin feshiyle nusaybin sınır kapısında ticari hareketlilik umudu

SDG'nin kendini feshetmesi sonrası Mardinliler, modernize edilip açılacak Nusaybin sınır kapısının bölge ekonomisine canlılık getireceğini söylüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Merve Çelik

SDG'nin feshiyle nusaybin sınır kapısında ticari hareketlilik umudu

Bölgede beklenti ve kısa değerlendirme:

Suriye’de SDG’nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından, Nusaybin sınır kapısı ile ilgili açılma ve modernize edilme beklentileri hız kazandı. Yerel halk, kapının yeniden faaliyete geçmesinin bölge ticaretine ve günlük yaşama doğrudan katkı sağlayacağı görüşünde.

Vatandaşların görüşleri:

Nusaybin ve çevresindeki Mardinliler, kapının açılmasının sadece Nusaybin için değil Midyat, Kızıltepe ve tüm Mardin için ekonomik bir kaynak olacağını belirtiyor. Vatandaşlardan İbrahim Ecrin, kapının tekrar açılmasının yararlarını şu sözlerle özetledi: 'Nusaybin’in açılması Nusaybin’e güzel bir katkı olur. Bir an önce açılmasını istiyoruz.' Ecrin, bölgedeki hareketliliğin artacağı ve insanların bundan doğrudan etkileneceği beklentisini dile getirdi.

Eşref Gül ise daha önce kapıyı kullandığını hatırlatarak yeni kapının standartlarını vurguladı. Gül, '2009’da iki sefer Suriye’ye geçtim. O zaman kapı vardı fakat doğru dürüst bir kapı değildi. Ama şimdi açılacak olan kapı modern bir kapı olacak. Arabayla da geçilebilir' ifadelerini kullandı ve eski yoğun ticari akışın geri dönmesinin beklendiğini söyledi.

Esnafın beklentileri:

Esnaf temsilcileri, kapının açılmasıyla birlikte ticarette canlılık, yeni lojistik ve döviz hareketliliği bekliyor. Ahmet İleri, beklentisini şu cümlelerle aktardı: 'Esnafımıza büyük ölçüde katkı sağlanır. Yeni ticaret yolları açılır. Döviz ihracat ve lojistik gibi imkanlar sağlanır.'

Genel olarak bölge halkı, sınır kapısının modernize edilerek açılmasını 'hayırlı' ve 'olumlu' bir adım olarak değerlendiriyor. Vatandaşlar, yetkililerden sürecin hızlandırılmasını ve kapının bir an önce hizmete girmesini talep ediyor.

NUSAYBİN SINIR KAPISI

NUSAYBİN SINIR KAPISI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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