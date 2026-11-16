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Bakırköy belediyesi soruşturmasında 9 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tamamladığı soruşturmada, ihale ve ruhsat süreçlerindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy belediyesi soruşturmasında 9 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Soruşturma tamamlandı: iddianame mahkemeye gönderildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bakırköy Belediyesi bünyesinde bazı ihale ve ruhsat işlemlerine ilişkin usulsüzlükler iddia edildi. Soruşturma sonucunda, kamu zararı oluştuğu ve işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği şikâyetleri üzerine hazırlanan iddianame, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddiaların odağında hangi uygulamalar var:

Soruşturma kapsamında, belediyeye ait mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük olduğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerine baskı yapıldığı iddia edildi. İddianamede, ruhsat sürecinde işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği ve ödeme yapmayanların ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı öne sürüldü.

Şüpheliler ve yöneltilen iddialar:

Hazırlanan kamu davasında 9 kişi şüpheli olarak yer alıyor. Tutuklu şüpheliler arasında Belediye Başkan yardımcıları Ali Rıza Akyüz, Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, belediye meclis üyeleri Erkan Gül ve Mustafa Fazlıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay ile Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğku bulunuyor.

İddianamede müşteki olarak yer alan isimlerden birine ilişkin iddialarda, döner işletmesinin tadilat ve ruhsat sürecinde meclis üyesi Erkan Gül tarafından kurulan baskı neticesinde işletmeden 2 milyon 500 bin lira alındığı ileri sürülüyor. Diğer bir müştekiye dair iddiada ise kuaför işletmesinin ruhsat işlemleri sırasında baskı ile 200 bin dolar talep edildiği belirtiliyor.

Soruşturma dosyasında ayrıca, bazı icbar suretiyle irtikap iddialarının ve ihaleye fesat karıştırma suçlarına ilişkin tespitlerin bulunduğu, ancak bu sonuncusunun dosyadan ayrıldığı kaydedildi.

Serbest kalan şüpheli ve dava süreci:

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlunun babası Mustafa Özdemir hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı not edildi. Hazırlanan iddianameyle birlikte dava süreci Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak ve yargılama aşamasında iddiaların ayrıntıları mahkeme dosyasında değerlendirilecek.

Bakırköy Belediyesi&#039;ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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