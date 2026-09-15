Efeler'de yangında eşinin ölümüyle sonuçlanan olayda kadın tutuklandı

Olayın seyri:

Yangın, 16 Ağustos gecesi Aydın'ın Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'taki bir apartman dairesinde başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, evin içerisinden yaralı halde çıkan kişinin D.Ç. olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye sevk edilip tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı ve cenaze olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

deliller ve tanık ifadeleri:

Bazı görgü tanıkları, yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğunu, ardından alevlerin yükseldiğini bildirdi. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin evin önündeki ayakkabılığa bırakılmış halde bulduğu bir çanta ve valiz, polis incelemesine konu oldu. Çantanın ucundan sarkan anahtarın kullanılmasıyla eve giren ekipler, içeride yaralı D.Ç.'yi kurtardı.

Polis tarafından yapılan ön tespitlerde, mutfak kapısının olay anında kilitli olduğu ve kapı anahtarının çanta içinde bulunduğu, ayrıca kadının para ve ziynet eşyalarını çantasına koyduğu belirlendi. Bu bulgular üzerine soruşturmada cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında 25 Ağustos'ta gözaltı kararı çıkarıldı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan D.Ç., bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılan D.Ç. çıkışta "Ben bir şey yapmadım" diyerek masum olduğunu ifade etti. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE 16 AĞUSTOS'TA BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN VE MAZLUM ÇİÇEK'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ YANGININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN EŞİ D.Ç., CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI. TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEDEN ÇIKARILAN D.Ç.; "BEN BİR ŞEY YAPMADIM" DİYEREK KENDİSİNİN MASUM OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ.