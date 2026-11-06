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Baklan'da ceviz üretimine chandler hamlesi

Baklan'da başlatılan projeyle Chandler cinsi ceviz fidanları üreticilere adet başına 70 TL'den temin edilecek; başvurular 30 Kasım 2026'ya kadar.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Baklan'da ceviz üretimine chandler hamlesi

Projenin amacı ve kapsamı:

Denizli’nin Baklan ilçesinde ceviz üretimini yaygınlaştırmak ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla yeni bir fidan dağıtım projesi hayata geçirildi. Proje, Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve bölgedeki üretim alanlarının genişletilmesini hedefliyor.

Projede tercih edilen Chandler cinsi ceviz fidanları, üreticilere sağlanacak destekle daha yaygın hale getirilmesi amaçlanan materyali oluşturuyor. Projenin hem aile işletmelerinin gelirini artırması hem de bölgesel tarım çeşitliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Başvuru ve maliyet bilgileri:

Program kapsamında temin edilecek ceviz fidanlarının adet fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Fidan desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvurular için son tarih olarak 30 Kasım 2026 açıklandı; üreticilerin bu tarihe kadar gerekli başvuru işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.

Beklenen etkiler ve üretici notları:

Projeyle birlikte ceviz üretim alanlarının genişlemesi ve tarımsal çeşitliliğin artması bekleniyor. Üreticilerin fidan seçiminde ve dikim planlamasında yerel iklim ve toprak koşullarını göz önünde bulundurmaları; bakım, sulama ve budama konularında yerel teknik destekten yararlanmaları öneriliyor.

Uygulamanın başarıyla ilerlemesi halinde bölgedeki ceviz üretimi uzun vadede güçlenebilir; proje hem ekonomik hem de kırsal kalkınma açısından katkı sağlamayı hedefliyor.

DENİZLİ’NİN BAKLAN İLÇESİNDE CEVİZ ÜRETİMİNİ YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN PROJE KAPSAMINDA...

DENİZLİ’NİN BAKLAN İLÇESİNDE CEVİZ ÜRETİMİNİ YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN PROJE KAPSAMINDA CHANDLER CİNSİ CEVİZ FİDANLARI ÜRETİCİLERE TANESİ 70 TL’DEN SUNULACAK. FİDAN DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÜRETİCİLER, 30 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR BAŞVURUDA BULUNABİLECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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