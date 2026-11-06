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Sanayi sitesinde trafo patlaması: 25 yaşındaki elektrikçi akıma kapıldı

Eskişehir Odunpazarı'ndaki trafoda patlama meydana geldi; trafo içinde çalıştığı belirtilen 25 yaşındaki elektrikçi Ö.Ş. akıma kapılarak yaralandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sanayi sitesinde trafo patlaması: 25 yaşındaki elektrikçi akıma kapıldı

olay yeri ve müdahale:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki Elazığ Sokak üzerindeki bir trafoda, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre trafo içinde çalışma yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki elektrik işçisi Ö.Ş., patlama sırasında akıma kapılarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

yaralının durumu ve tedavi:

Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve patlamanın nedeni araştırılıyor.

ESKİŞEHİR’DE ELEKTRİK TRAFOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMA SONUCU AKIMA KAPILAN 25 YAŞINDAKİ İŞÇİ...

ESKİŞEHİR’DE ELEKTRİK TRAFOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMA SONUCU AKIMA KAPILAN 25 YAŞINDAKİ İŞÇİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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