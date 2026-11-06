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Hisarcık'a yeni kepçe ile taşra hizmetlerinde hız hedefi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine, Köylere Hizmet Birliği katkısıyla 6 milyon 500 bin liraya alınan kazıcı-yükleyici kepçe, Özel İdare araç parkına katıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hisarcık'a yeni kepçe ile taşra hizmetlerinde hız hedefi

Yeni kepçe hizmete alındı:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Köylere Hizmet Birliğinin destekleriyle temin edilen iş makinesi, İl Özel İdare Müdürlüğü araç parkına dahil edildi. 6 milyon 500 bin lira maliyetle alınan kazıcı-yükleyici kepçe, ilçede altyapı, yol bakım ve benzeri çalışmalarda kullanılacak.

Tören ve katılımcılar:

Yeni iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla Hükümet Konağı önünde bir tören düzenlendi. Törene Kaymakam Erkan Atam, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen ile köy muhtarları katıldı. Programın sonunda kurban kesildi ve Müftü Hüseyin Demirci tarafından dua edildi.

Amaç ve beklentiler:

Yetkililer, yeni kepçenin ilçe merkezi ve köylerde yürütülen hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Kaymakam Erkan Atam törende, makinenin uzun yıllar köylere hizmet edeceğini vurgulayarak encümen üyelerine teşekkür etti ve desteklerle araç parkının yenilenmesini hedeflediklerini söyledi.

Atam ayrıca, Özel İdare kepçesinin yenilenmesi çalışmalarına devam edileceğini ve ilçeye yönelik hizmet kalitesinin artırılacağını ifade etti. Tören sırasında kaydedilen açıklamada, yeni çöp kamyonunun da yakında hizmete gireceği duyuruldu.

HİSARCIK ÖZEL İDARE’YE 6,5 MİLYON LİRALIK YENİ KEPÇE!

HİSARCIK ÖZEL İDARE’YE 6,5 MİLYON LİRALIK YENİ KEPÇE!

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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