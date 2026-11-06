Adana’dan Ankara’ya birlik çağrısı: oda ve borsalar TOBB başkanını ziyaret etti

ziyaretin kapsamı ve katılımcılar:

Adana, Ceyhan ve Kozan’da faaliyet gösteren oda ve borsaların yönetim kurulu ve meclis başkanları, beraberlerindeki heyet ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ankara’daki makamında ziyaret etti.

Ziyarette yer alan isimler arasında Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz ve Meclis Başkanı Fatih İspir, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis Başkanı Osman Bağış, Ceyhan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydar ve Meclis Başkanı Ali Cem Sandıkçı, Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can ve Meclis Başkanı Halil Eygi, Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayrakçı ve Meclis Başkanı Bahadır Abdullah Ünler, Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Çevikalp ve Meclis Başkanı Erhan Karaoğlu yer aldı.

TOBB başkanının mesajı:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyaret sırasında ortak akılla yoğun çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Adana ve ilçelerimizin kalkınmasına, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum. Seçimler şehrimiz, ilçemiz ve camiamız için hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi ortak akılla, omuz omuza, ülkemiz ve iş dünyamız için daha çok çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

adana heyetinin değerlendirmeleri:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ziyaretin ardından Adana’da birlik ve beraberliğin tesis edileceğini, dengelerin korunacağını belirtti. Kıvanç, "Bundan sonra hep beraber Adana’nın gelişimine kalkınmasına üretimine destek verecek bir oluşum olur inşallah. Bugün de Adana’nın 7 oda başkanı bir aradayız. Hepimiz geldik. Adana’nın tüm yönetim kurulu üyeleri meclis divanı ve TOBB delegeleri ile birlikte yaklaşık 70 kişi geldik. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz" dedi.

Kıvanç ayrıca kısa süre içinde oda ve borsalar ortak toplantısı yapacaklarını ve ilin, ilçelerin sorunlarını masaya yatırıp devlete iletecekleri talepleri takip edeceklerini söyledi. "İnşallah 2026-2030 dönemini hayırlı bereketli bir dönem olarak geçiririz" diyen Kıvanç, "İnşallah bu ayın sonunda tüm oda ve borsaların seçimi bitmiş olur. 2027 yılında da inşallah TOBB genel kurulumu yaparız genel kurulda da inşallah başkanımızın göreve devam etmesini canı gönülden arzu ediyorum" sözleriyle beklentisini aktardı.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz ise birlik vurgusu yaparak, "Biz Adana olarak hep beraberiz ve tek vücuduz. Allah da bizi bu beraberlikten ayırmasın. İnşallah hep beraber bir oluruz" ifadelerini kullandı.

ADANA, CEYHAN VE KOZAN’DA FAALİYET GÖSTEREN ODA VE BORSALARIN YÖNETİM KURULU VE MECLİS BAŞKANLARI, BERABERLERİNDEKİ HEYETLERLE BİRLİKTE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN YANINA GİDEREK YENİ DÖNEME İLİŞKİN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ.