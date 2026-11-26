Operasyon Batı gişelerinde gerçekleştirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-İstanbul otoyolu Batı gişelerinde yaptıkları kontrolde iki araçta bulunan şahıslar üzerinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada 13 yetişkin ve 14 çocuk olmak üzere toplam 27 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Operasyonu yürüten birim ve tespitler:

Olay, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. İki araçta yapılan aramalarda, aralarında 3 organizatör şüphesi bulunan kişiler tespit edilerek gözaltına alındı.

İşlem ve sevk süreci:

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan organizatör şüphelilerinden üçü ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir-İstanbul otoyolunda göçmen operasyonu