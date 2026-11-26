Vatandaşın görüntüsü sonuç verdi: ters şerit ihlaline 10 bin lira ceza

Bartın’da tek şeritli bir yolda ters şeritten ilerleyen bir otomobil, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler trafiği aksatması ve sürücülerin tepkisine neden olması üzerine polis ekiplerine ulaştırıldı; ekipler yaptıkları inceleme sonucu aracın plakasından tespit ederek ceza işlemi başlattı.

İhlalin tespiti:

Olay, Orta Mahalle Aşağı Cami Sokak’tan Çeşme Yanı Sokak istikametine doğru ters yönde seyreden aracın vatandaş tarafından video kaydına alınmasıyla belirlendi. Görüntüler, ilgili birimlere ulaştırıldıktan sonra trafik ekipleri kısa sürede plaka tespiti yaptı ve sürüş yönü ihlalinin doğruluğunu belgeledi.

Uygulanan ceza ve hukuki dayanak:

Polis ekiplerinin tespitine göre sürücü hakkında 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Ceza makbuzunun araç sahibinin adresine gönderildiği ve yaptırımın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında, tek yönlü yolda ters yönde araç sürme maddesine istinaden düzenlendiği bildirildi.

Olay, vatandaşların kaydettiği görsellerin trafik denetim ve yaptırımlarında belirleyici rol oynadığını gösterirken, yetkililer tek yön ve işaretlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

BARTIN'DA TEK ŞERİTLİ YOLDAN TERS ŞERİTTEN GİDEN BİR OTOMOBİLE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 10 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.