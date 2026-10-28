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Balıkesir'de 103. yılda cumhuriyetin emanetine sahip çıkma çağrısı

Ahmet Akın, Cumhuriyetin 103. yılında yayınladığı mesajda Balıkesir'in kurtuluşunu, Kuvayımilliye ruhunu ve cumhuriyeti koruma kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir'de 103. yılda cumhuriyetin emanetine sahip çıkma çağrısı

akın'ın 29 ekim mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda Cumhuriyetin 103. yılını kutladı. Akın, mesajında Balıkesir'i hem kurtuluşun hem de yeniden kuruluşun simgesi olarak tanımladı ve kentte yeşermiş Kuvayımilliye ruhuna dikkat çekti.

Kurtuluş ruhu ve kent hafızası:

Akın, Kurtuluş Savaşı döneminde Balıkesirlilerin vatan savunmasında ön safta yer aldığına değinerek, bu topraklarda filizlenen kurtuluş fikrinin nesiller boyunca aktarıldığını belirtti. Mesajında, "Kuvayımilliye ruhuyla ulusal direnişi başlatan bir ecdadın torunlarıyız" ifadesine yer verdi ve kadın-erkek, genç-yaşlı ayrımı gözetmeden verilen ortak fedakârlığın altını çizdi.

Cumhuriyete sahip çıkma çağrısı:

Başkan Akın, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda onurlu, eşit ve özgür yurttaşlık hakkının teminatı olduğunu vurguladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasına sahip çıkmanın, bugün ve yarın için en önemli görevlerden biri olduğunu belirtti. Mesajında "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir." sözünün aydınlığında hareket edeceklerini söyledi.

Akın, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Balıkesir'i daha güçlü, daha üretken ve daha müreffeh bir şehir yapmak için çalışacaklarını; ataların emanetine sadakatle sahip çıkarak kimseyi geride bırakmayacaklarını ifade etti. Ayrıca kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden Kuvayımilliyeci şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileklerini paylaştı.

Mesajını "Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye!" sözleriyle sonlandıran Akın, tüm hemşehrilerinin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

BAŞKAN AHMET AKIN; &quot;CUMHURİYET BİLHASSA KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR&quot;

BAŞKAN AHMET AKIN; "CUMHURİYET BİLHASSA KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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