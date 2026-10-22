Balıkesir'de park ihlallerine karşı kapsamlı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi denetimleri yoğunlaştırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla park ihlallerine yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Denetimlerin hedefinde kaldırım üzerine park eden araçlar ile toplu taşıma duraklarını işgal eden araçlar bulunuyor.

Denetimin amacı ve kapsadığı alanlar:

Çalışmanın önceliği, vatandaşların daha güvenli kaldırımlarda yürüyebilmesi, toplu taşıma duraklarını güvenle kullanabilmesi ve esnafın yük indirip bindirme sırasında mağduriyet yaşamamasını sağlamak. Bu çerçevede ekipler, il merkezinde özellikle çarşı bölgesinde kaldırımların üzerine park ederek yaya geçişlerini zorlaştıran araçları, toplu taşıma duraklarını engelleyen hatalı parkları ve sınırlı süreli yük indi-bindi ceplerini işgal eden araçları kontrol ediyor.

Uygulama ve yaptırımlar:

Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere, ilgili mevzuat uyarınca yaptırım uygulanıyor. Ekipler ayrıca toplu taşıma araçlarının otobüs duraklarına güvenli şekilde giriş çıkış yapmasını ve yolcuların emniyetle inip binmesini engelleyen hatalı park durumlarına yönelik özel kontroller gerçekleştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, denetimlerin halkın huzuru ve trafik düzeninin korunması amacıyla devam edeceğini belirtti ve sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAYA GÜVENLİĞİNİ VE TRAFİK DÜZENİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA PARK İHLALLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.