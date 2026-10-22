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Öğrenciler için yeni kapalı spor salonları inşa ediliyor

Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü protokolüyle iki okulun bahçelerine 250 kişilik kapalı spor salonu yapımına başlandı; çalışmalar hızla sürüyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Öğrenciler için yeni kapalı spor salonları inşa ediliyor

Çorum belediyesi ve milli eğitim müdürlüğü iş birliği

Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında iki okulun bahçesine kapalı spor salonu yapılması için çalışmalara başlandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından ihaleyi alan firma hızla sahaya indi ve yapım çalışmalarına start verdi.

Hedefler ve kapsam:

Proje kapsamında Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ile Yunus Emre Ortaokulu bahçelerine, 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonları inşa edilecek. Tesislerin her birinin yapımı için öngörülen süre 360 gündür, bu süre içinde tamamlanarak okul yaşamına kazandırılması planlanıyor.

Eğitim ve spor fırsatlarına etkisi:

Yeni salonlar sayesinde öğrencilerin beden eğitimi derslerini daha elverişli koşullarda yapması ve okul içi sportif faaliyetlere daha fazla katılabilmesi hedefleniyor. Ayrıca kapalı alanlar, kötü hava koşullarında da etkinliklerin kesintisiz sürdürülmesini sağlayacak.

Çorum Belediyesi, daha önce 4 mahalle ve 11 okul bahçesi olmak üzere toplam 15 sentetik saha kazandırmıştı; bu yeni adımlar, yerel yönetimin spor altyapısını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ÇORUM BELEDİYESİ İLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL GEREĞİ 2 OKULUN BAHÇESİNE...

ÇORUM BELEDİYESİ İLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL GEREĞİ 2 OKULUN BAHÇESİNE SPOR SALONU YAPIM İŞİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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