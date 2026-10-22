Ankara'da resmi temas: Fidan ve Anand dışişleri bakanlığında görüştü

Ankara'da resmi temas

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kanada'nın Dışişleri Bakanı Anita Anandı Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki resmi temaslar kapsamında Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirildi.

görüşmenin yapıldığı ortam ve katılımcılar:

Taraflar, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen görüşmede bir araya geldi. Toplantıda her iki bakanın yanı sıra ilgili bakanlık yetkililerinin hazır bulunduğu belirtildi.

görüşmenin niteliği ve sonuçları:

Açıklamada, Hakan Fidan ile Anita Anand arasındaki temasın resmi nitelikte olduğu ve bakanlıkta görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin ilave bilgi paylaşılmadı.

Her iki bakanın görüşmesi, ikili ilişkilerin sürdürülmesine ve resmi temasların devamına işaret ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI ANİTA ANAND İLE ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ