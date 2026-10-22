Resmi törenle karşılanan Mark Carney'e protokol selamı

karşılama töreni:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Konuk başbakanın makam aracını cadde üzerinde bekleyen süvariler karşıladı ve Carney'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Carney'i külliyenin ana girişinde karşıladı ve iki lider tören alanındaki yerlerini aldı.

Tören sırasında iki ülkenin milli marşları çalındı; anonsların ardından ise 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Carney, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlarken "Merhaba Asker" ifadesini kullandı. Tören alanında ayrıca tarihsel bağlara vurgu yapan ve kuruluş dönemini temsil eden 16 Türk devletini simgeleyen bayraklar ve askerler yer aldı.

görüşme programı ve fotoğraf pozları:

Karşılamanın ardından Erdoğan ve Carney heyetlerini birbirine takdim etti. İki lider merdivenlerde, önlerinde Türkiye ve Kanada bayraklarıyla gazetecilere poz verdi. Programda Erdoğan ile Carney arasında bir ikili görüşme öngörülüyor; bu görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecekler ve günün sonunda ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Törende resmi heyetlerde yer alan isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Resmi tören, iki ülke ilişkilerine ve planlanan görüşmelere dikkat çekerken, protokol uygulamaları ve sembolik unsurlar başvurunun ciddiyetini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakan'ı Mark Carney'i törenle karşıladı