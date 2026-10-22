Dolar 49,6211 +0,00%
Euro 55,7323 -0,13%
Bist 11.314,23 -2,27%
Altın Gram 6.535,37 -1,29%
EUR/USD 1,1210 -0,22%
Brent Petrol 112,02 +2,94%
--°

Ziyaretçiler el birliğiyle dokuyor: Isparta'da 135 bin ilmeklik Türk bayrağı halısı

Isparta'da Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'nde kurulan tezgâhta ziyaretçiler, 135 bin ilmeklik 1x1,5 metre Türk bayrağı halısına ilmek atıyor; şimdiden 5 binden fazla katılım var.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ziyaretçiler el birliğiyle dokuyor: Isparta'da 135 bin ilmeklik Türk bayrağı halısı

Proje ve hedefleri:

Isparta Belediyesi tarafından Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'ne kurulan tezgâh, ziyaretçilerin katkısıyla dokunacak bir Türk bayrağı halısı üretmeyi amaçlıyor. Tamamlandığında 1 x 1,5 metre boyutunda olacak eser, toplam 135 bin ilmek içerecek şekilde tasarlandı ve halı deseni Türk Bayrağı Kanununa uygun olarak hazırlandı. Belediye projenin amacı olarak halı dokumacılığını yeniden canlandırmak ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmayı gösteriyor.

Müze halı imalat sorumlusu İhsan Akkuş projeyi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla dört yıl önce başlattıklarını ve süregelen atölye çalışmalarının bir parçası olarak yürüttüklerini belirtti.

Nasıl işliyor ve katılım nasıl sağlanıyor:

Halı tezgâhında dokuma işlemi profesyonel dokumacılar tarafından değil, müze ziyaretçileri tarafından atılan ilmeklerle ilerliyor. Akkuş, "Bu halıyı biz dokumuyoruz, sadece yardımcı oluyoruz. İlmek atmayı gösteriyoruz" diye konuştu. Kullanılan ipler, anlatıldığı üzere bayrağı temsil edecek biçimde, şehitlerin kanları rengini çağrıştıracak tonlarda boyandı.

Proje ziyaretçilere hem uygulamalı bir deneyim sunuyor hem de yerel el becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Müze, tezgâha ilmek atan her ziyaretçinin bilgilerini kaydediyor; halı tamamlandığında ilmek atanların isimleriyle sergilenmesi planlanıyor.

Katılım, eğitim ve sergileme planı:

Proje tüm yaş gruplarına açık; yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra şehirdeki okullardan öğrenciler de tezgâhta ilmek atıyor. Akkuş, şu ana kadar 5 binin üzerinde ilmek atıldığını ve bu sayının artmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca müze bünyesindeki 5 atölyede 80 kişinin halı üretimi yaptığı bilgisi verildi.

Halı tamamlandığında eserin 2027 Uluslararası Gül ve Halı Festivali'nde sergilenmesi hedefleniyor. Ziyaretçi deneyimine örnek olarak, Zehra Ulusoy İlkokulu 3. sınıf öğrencileri tezgâha ilmek atarak projeye katkıda bulundu; öğrencilerden İlbilge Sema Kayran, Hale Korkmaz, Ömer Faruk Şenol ve Mehmet Aras Boz müze gezisinin ve ilmek atma deneyiminin kendileri için heyecan verici olduğunu dile getirdiler.

HER ZİYARETÇİ İLMEK İLMEK TÜRK BAYRAĞI HALISI DOKUYOR

HER ZİYARETÇİ İLMEK İLMEK TÜRK BAYRAĞI HALISI DOKUYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Soma’da kurumlar bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için bir araya geldi
images

Okul bahçesinde küçük el büyük fark yarattı: 26 ünite kan toplandı
images

Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada
images

ankara dikmen'de 2,5 metrelik kılıç balığı müşterilerin ilgisini çekti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Çağatay'tan esnaf odalarına çözüm odaklı ziyaret

Uyuşturucu operasyonunda 199 ecstasy hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Husiler Suudi Arabistan'da savunma, petrol ve havalimanlarını vurduklarını açıkladı

Knidos'tan Ortakent'e yelkenle eğitim odaklı mücadele: Bodrum Cup üçüncü gününde

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı