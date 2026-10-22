Ziyaretçiler el birliğiyle dokuyor: Isparta'da 135 bin ilmeklik Türk bayrağı halısı

Proje ve hedefleri:

Isparta Belediyesi tarafından Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi'ne kurulan tezgâh, ziyaretçilerin katkısıyla dokunacak bir Türk bayrağı halısı üretmeyi amaçlıyor. Tamamlandığında 1 x 1,5 metre boyutunda olacak eser, toplam 135 bin ilmek içerecek şekilde tasarlandı ve halı deseni Türk Bayrağı Kanununa uygun olarak hazırlandı. Belediye projenin amacı olarak halı dokumacılığını yeniden canlandırmak ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmayı gösteriyor.

Müze halı imalat sorumlusu İhsan Akkuş projeyi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla dört yıl önce başlattıklarını ve süregelen atölye çalışmalarının bir parçası olarak yürüttüklerini belirtti.

Nasıl işliyor ve katılım nasıl sağlanıyor:

Halı tezgâhında dokuma işlemi profesyonel dokumacılar tarafından değil, müze ziyaretçileri tarafından atılan ilmeklerle ilerliyor. Akkuş, "Bu halıyı biz dokumuyoruz, sadece yardımcı oluyoruz. İlmek atmayı gösteriyoruz" diye konuştu. Kullanılan ipler, anlatıldığı üzere bayrağı temsil edecek biçimde, şehitlerin kanları rengini çağrıştıracak tonlarda boyandı.

Proje ziyaretçilere hem uygulamalı bir deneyim sunuyor hem de yerel el becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Müze, tezgâha ilmek atan her ziyaretçinin bilgilerini kaydediyor; halı tamamlandığında ilmek atanların isimleriyle sergilenmesi planlanıyor.

Katılım, eğitim ve sergileme planı:

Proje tüm yaş gruplarına açık; yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra şehirdeki okullardan öğrenciler de tezgâhta ilmek atıyor. Akkuş, şu ana kadar 5 binin üzerinde ilmek atıldığını ve bu sayının artmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca müze bünyesindeki 5 atölyede 80 kişinin halı üretimi yaptığı bilgisi verildi.

Halı tamamlandığında eserin 2027 Uluslararası Gül ve Halı Festivali'nde sergilenmesi hedefleniyor. Ziyaretçi deneyimine örnek olarak, Zehra Ulusoy İlkokulu 3. sınıf öğrencileri tezgâha ilmek atarak projeye katkıda bulundu; öğrencilerden İlbilge Sema Kayran, Hale Korkmaz, Ömer Faruk Şenol ve Mehmet Aras Boz müze gezisinin ve ilmek atma deneyiminin kendileri için heyecan verici olduğunu dile getirdiler.

HER ZİYARETÇİ İLMEK İLMEK TÜRK BAYRAĞI HALISI DOKUYOR