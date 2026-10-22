ankara dikmen'de 2,5 metrelik kılıç balığı müşterilerin ilgisini çekti

Ankara Dikmen'de dev kılıç balığı ilgi odağı:

Ankara'nın Dikmen semtindeki bir balıkçı tezgağında sergilenen 2,5 metre uzunluğundaki ve 60 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Tezgâh sahibi Alper Binici, balığın tanıtım amacıyla ve önceden verilen birkaç sipariş için getirildiğini belirtti. Balık, müşterilerin fotoğraf çektirmek ve yakından görmek için yoğun ilgi gösterdiği nadir ürünlerden biri oldu.

satış, fiyat ve siparişler:

25 yıldır Dikmen'de balıkçılık yapan Binici, balığın kilosunu bin liradan satışa sunduklarını söyledi. Binici, çok sayıda sipariş aldıklarını ve akşama doğru balığın kesilip müşterilere teslim edileceğini ifade etti. Bu tür büyük boy kılıç balıklarının nadiren tezgâhta yer aldığını vurgulayan Binici, sergilemenin hem tanıtım hem de talebi karşılama amacı taşıdığını belirtti.

lezzet, nadirlik ve müşteri tepkileri:

Binici, kılıç balığının özellikle şiş olarak tüketildiğinde lezzetli olduğunu, balığın yağlı ve lezzetli bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Daha önce mağazaya getirilen diğer örnekler arasında 45 kilogram ağırlığında ve 2 metre 40 cm boyunda bir lahoz ile zaman zaman gelen 10 kiloluk kalkan olduğunu hatırlattı. Bu tür canlılar tezgâhta nadiren görüldüğünden müşteriler şaşkınlık ve hayranlık gösteriyor; çocuklar özellikle ilgileniyor ve çok sayıda kişi fotoğraf çektiriyor.

Binici, halkın genel olarak hamsiyi tercih ettiğini, bu nedenle böyle büyük bir kılıç balığının karşılaştırıldığında "çok büyük" göründüğünü, fakat sevenleri için çekici bir seçenek sunduğunu söyledi. Tezgâha ilgi, hem ürünün nadirliği hem de sosyal medyada paylaşılma potansiyeli nedeniyle beklentilerin üstünde oldu.

Sonuç olarak, Dikmen'de sergilenen 2,5 metre ve 60 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, hem ticari değer hem de yerel ilgi açısından dikkat çeken bir olay olarak kayda geçti.

ANKARA’DA SATIŞA SUNULAN 2,5 METRE UZUNLUĞUNDA VE 60 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ KILIÇ BALIĞININ MÜŞTERİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİĞİNİ BELİRTEN BALIKÇI ALPER BİNİCİ, YOĞUN SİPARİŞ ALDIKLARINI İFADE ETTİ.