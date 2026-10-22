Dolar 49,6241 +0,01%
Euro 55,7298 -0,14%
Bist 11.319,92 -2,22%
Altın Gram 6.537,36 -1,27%
EUR/USD 1,1207 -0,25%
Brent Petrol 111,77 +2,71%
--°

ankara dikmen'de 2,5 metrelik kılıç balığı müşterilerin ilgisini çekti

Ankara Dikmen'de satışa çıkarılan 2,5 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, müşterilerden fotoğraf ve sipariş yağmuruna tutuldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:51

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 15:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

ankara dikmen'de 2,5 metrelik kılıç balığı müşterilerin ilgisini çekti

Ankara Dikmen'de dev kılıç balığı ilgi odağı:

Ankara'nın Dikmen semtindeki bir balıkçı tezgağında sergilenen 2,5 metre uzunluğundaki ve 60 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Tezgâh sahibi Alper Binici, balığın tanıtım amacıyla ve önceden verilen birkaç sipariş için getirildiğini belirtti. Balık, müşterilerin fotoğraf çektirmek ve yakından görmek için yoğun ilgi gösterdiği nadir ürünlerden biri oldu.

satış, fiyat ve siparişler:

25 yıldır Dikmen'de balıkçılık yapan Binici, balığın kilosunu bin liradan satışa sunduklarını söyledi. Binici, çok sayıda sipariş aldıklarını ve akşama doğru balığın kesilip müşterilere teslim edileceğini ifade etti. Bu tür büyük boy kılıç balıklarının nadiren tezgâhta yer aldığını vurgulayan Binici, sergilemenin hem tanıtım hem de talebi karşılama amacı taşıdığını belirtti.

lezzet, nadirlik ve müşteri tepkileri:

Binici, kılıç balığının özellikle şiş olarak tüketildiğinde lezzetli olduğunu, balığın yağlı ve lezzetli bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Daha önce mağazaya getirilen diğer örnekler arasında 45 kilogram ağırlığında ve 2 metre 40 cm boyunda bir lahoz ile zaman zaman gelen 10 kiloluk kalkan olduğunu hatırlattı. Bu tür canlılar tezgâhta nadiren görüldüğünden müşteriler şaşkınlık ve hayranlık gösteriyor; çocuklar özellikle ilgileniyor ve çok sayıda kişi fotoğraf çektiriyor.

Binici, halkın genel olarak hamsiyi tercih ettiğini, bu nedenle böyle büyük bir kılıç balığının karşılaştırıldığında "çok büyük" göründüğünü, fakat sevenleri için çekici bir seçenek sunduğunu söyledi. Tezgâha ilgi, hem ürünün nadirliği hem de sosyal medyada paylaşılma potansiyeli nedeniyle beklentilerin üstünde oldu.

Sonuç olarak, Dikmen'de sergilenen 2,5 metre ve 60 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, hem ticari değer hem de yerel ilgi açısından dikkat çeken bir olay olarak kayda geçti.

ANKARA’DA SATIŞA SUNULAN 2,5 METRE UZUNLUĞUNDA VE 60 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ KILIÇ BALIĞININ...

ANKARA’DA SATIŞA SUNULAN 2,5 METRE UZUNLUĞUNDA VE 60 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ KILIÇ BALIĞININ MÜŞTERİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİĞİNİ BELİRTEN BALIKÇI ALPER BİNİCİ, YOĞUN SİPARİŞ ALDIKLARINI İFADE ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada
images

Ankara'da resmi temas: Fidan ve Anand dışişleri bakanlığında görüştü
images

Resmi törenle karşılanan Mark Carney'e protokol selamı
images

Ziyaretçiler el birliğiyle dokuyor: Isparta'da 135 bin ilmeklik Türk bayrağı hal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uygulamalı eğitimle gençler zeytin hasadını sahada öğrendi

Başiskele'de selzedelere yerinde destek: başkan Yasin Özlü sahada

Esenyurt'ta silahlı saldırı: zanlı gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı

Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan dört hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı