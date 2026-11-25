MYK toplantısı ve genel merkezin kararlılığı:

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Merkez'in kongreleri gerçekleştirme iradesinin arkasında olduklarını vurguladı.

Sarı, partinin kongrelerden kaçınarak seçime gitme gibi bir niyeti olmadığını belirterek, bu konuda spekülasyonlara yanıt verdi. Sarı, kongrelerin yapılmaması yönünde bir strateji bulunmadığını; tam aksine programlı ve kararlı bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

İzleme Komisyonu'na temsilci bildirimi:

MYK kararına göre CHP, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonunda yer alacak üyeyi netleştirdi. Sarı, partinin süreci başından sonuna kadar destekleyen bir yapı olduğunu belirterek, bugün itibarıyla Kars Milletvekilimiz İnan Akgün Alp'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İzleme Komisyonu'nda yer almasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Kurultay takvimi ve yargı süreci:

Sarı, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay çağrısına ilişkin soruları yanıtlarken, partinin daha önce açıkladığı takvimi ve itirazlara karşı gösterdiği hassasiyeti anlattı. Parti, sürecin gereksiz hukuki tartışmalara yol açmaması için bazı tarihsel düzenlemeler düşündü; 13'üne kaydırma önerisi gündeme geldi ancak 14 Şubat son günü değiştirilmedi.

Diğer yandan, 13 Kasım tarihine rağmen Yargıtay'ın karar vermemesi nedeniyle parti, daha esnek bir çözüm tercih etti. Sarı, bu çerçevede kurultayın nisanın sonuna kadar uzanan bir takvimle gerçekleştirilmesi yönünde irade ortaya koyduklarını belirtti.

"Karpuz sapı" benzetmesine yanıt:

Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nda kullandığı "karpuz sapı" benzetmesine de değindi. Muhalefetin esas hedefinin iktidar olması gerektiğini vurgulayan Sarı, muhalefet içi tartışmaların enerji dağılımını etkilediğini söyledi ve güçlerin iktidara yöneltilmesini beklediklerini ifade etti.

Sarı, bu konuda net mesaj vererek "nerede sapın kaldığı, nerede karpuzun kaldığı seçim günü belli olacak" dedi ve parti olarak saha mücadelesine odaklandıklarını yineledi.

CHP Sözcüsü Sarı: "CHP Genel Merkezi kongre yapma iradesinin arkasındadır"