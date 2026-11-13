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Balkondaki tehlikede trafik polisi müdahale etti: minik Eymen teşekkür etti

Bilecik'te 8 yaşındaki Eymen Efe, balkonda düşme tehlikesi sırasında trafik polisi Halil Demir tarafından kurtarıldı; minik çocuk teşekkür etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Balkondaki tehlikede trafik polisi müdahale etti: minik Eymen teşekkür etti

olayın gelişimi:

Bilecik Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokak'ta 10 Kasım günü yaşanan olayda, 8 yaşındaki Eymen Efe Özel oyun amaçlı çıktığı ikinci kat balkonunda tehlike atlattı. Binanın yan komşu balkonuna geçmeye çalışırken dışarıda, doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde görülen çocuk, annesi Öznur Özel tarafından fark edildi.

Anne durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine en yakın ekip olarak gelen trafik polisi Halil Demir ve arkadaşları müdahale etti. Demir, itfaiye ekiplerini beklemeden ikinci kattaki yan komşunun balkonuna çıkarak çocuğun bulunduğu noktaya ulaştı ve onu güvenli biçimde kurtardı.

müdahalenin ayrıntıları:

Polis memurunun zamanında müdahalesi, çocuğun balkondan düşmesini engelledi. Ekiplerin bölgeye hızla intikali ve Demir'in kısa sürede balkona çıkarak çocuğu alması, olası bir kazanın önüne geçti. Olayda can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi.

aile ve çocuk ne dedi:

Olayı anlatan anne Öznur Özel, "Yaşadığım olaydan sonra çok korktuk. Olay bir anlık oldu. Çocuğum balkona çıktı, ben sonradan fark ettim. Sonra polise haber verdim. Çocuğum biraz rahatsız olduğu için bu tür olayın yaşanmasını istemezdik. Çocuğumu kurtaran polis memurundan Allah razı olsun. Allah çoluğunun çocuğunun acısını göstermesin" dedi.

Kurtarılan küçük ise muhabire, "Polis amcaya teşekkür ederim" diyerek yardım eden memura minnettarlığını iletti. Aile yetkililerle durumu paylaşırken, komşuluk ve çocuk güvenliği konuları bir kez daha gündeme geldi.

BİLECİK&#039;TE YAŞAYAN 8 YAŞINDAKİ EYMEN EFE, GEÇTİĞİMİZ GÜN BALKONDAN DÜŞMEK ÜZEREYKEN KENDİSİNİ...

BİLECİK'TE YAŞAYAN 8 YAŞINDAKİ EYMEN EFE, GEÇTİĞİMİZ GÜN BALKONDAN DÜŞMEK ÜZEREYKEN KENDİSİNİ KURTARAN POLİS MEMURUNA TEŞEKKÜR ETTİ. - ANNE ÖZNUR ÖZEL VE EYMEN EFE

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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