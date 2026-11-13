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Nazilli sahaya tecrübe taşıdı: 10 numara Selim Kartal imza attı

Nazilli Şehir Spor, gol kralı Ufuk Özseçen'den sonra orta sahasına da takviye yaptı: 28 yaşındaki 10 numara Selim Kartal imza atıp ilk antrenmana çıktı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nazilli sahaya tecrübe taşıdı: 10 numara Selim Kartal imza attı

transfer hamlesi:

Süper Amatör Lig ekibi Nazilli Şehir Spor Kulübü, transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dün gece gol kralı Ufuk Özseçen ile anlaşan siyah-beyazlılar, bugün orta saha hattını tamamlamak üzere 28 yaşındaki 10 numara Selim Kartal ile resmi sözleşme imzaladı.

Sözleşme sonrası vakit kaybetmeden yeni takımının ilk antrenmanına katılan Kartal, takımın hücum organizasyonlarına katkı verecek bir oyun aklı ve tecrübe taşıyor. Kulüp yönetimi, iki transferin bir arada takım kimyasını hızla yukarı taşımasını hedefliyor.

oyuncu profili:

Selim Kartal, futbola Denizlispor altyapısında başladı ve kariyerinde Kızılcabölükspor, Pamukkalespor, Kıralan Demirspor, Manavgat Belediyespor, Aliağa FK, Isparta 32, Denizli İdmanyurdu, Çalıköyspor ve Akkonakspor formalarını terletti. 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu, oyun görüşü ve pas yeteneğiyle biliniyor.

Kartal, bir dönem Futsal Milli Takımı formasını da giymiş; geçtiğimiz sezon ise PGL temsilcisi Nurlupınarspor ile grup şampiyonluğu yaşamıştı. Bu geçmiş, onun saha içindeki deneyimini ve çok yönlülüğünü öne çıkarıyor.

takıma katkı ve beklentiler:

Kulüp teknik heyeti, Kartal'ın orta sahada hem oyun kurucu hem de savunma desteği sağlayacak bir profil olduğunu belirtiyor. Ufuk Özseçen gibi bir golcünün varlığıyla orta sahadan gelecek yaratıcı pasların takım hücumlarını zenginleştirmesi bekleniyor. Yönetim, bu iki ismin sezon boyunca Nazilli Şehir Spor'un hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacağını düşünüyor.

Transfer döneminin son anlarında yapılan bu takviyeler, siyah-beyazlıların hem kısa vadeli maç performansını hem de sezon içi istikrarını artırma amacı taşıyor. Kartal'ın uyum süreci ve saha içindeki rol dağılımı, önümüzdeki maçlarda daha net görülecek.

SÜPER AMATÖR LİG EKİBİ NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, GOL KRALI UFUK ÖZSEÇEN’İN ARDINDAN ORTA SAHASINI...

SÜPER AMATÖR LİG EKİBİ NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, GOL KRALI UFUK ÖZSEÇEN’İN ARDINDAN ORTA SAHASINI DA TECRÜBELİ İSİMLE GÜÇLENDİRDİ. SİYAH-BEYAZLILAR, 28 YAŞINDAKİ 10 NUMARA SELİM KARTAL’I KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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