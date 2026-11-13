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Habaş'ta telefon yasağı iş bırakmaya dönüştü; jandarma müdahale etti

Habaş’ta cep telefonu yasağına karşı iş bırakan işçilere destek için yolu trafiğe kapatan grup, jandarma müdahalesinde yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Habaş'ta telefon yasağı iş bırakmaya dönüştü; jandarma müdahale etti

Habaş önünde yasağa tepki eylemi:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Habaş Demir Çelik Fabrikası önünde, yönetim tarafından getirilen cep telefonu yasağına tepki gösteren işçilere jandarma ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında yaşanan arbedede yaklaşık 10 gösterici gözaltına alındı.

patlamanın ve soruşturmanın güncel durumu:

Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında meydana gelen kazada, tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu yaşanan patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, 14 işçi yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

telefon yasağı, iş bırakma ve müdahale süreci:

Patlamanın ardından, ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Başaran’ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonlarıyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı belirtildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, telefonlarını teslim etmek istemedikleri gerekçesiyle turnikelerden geçmedi ve iş bırakma eylemi başlattı.

Eylem sırasında, bir kişinin işçilere hakaret ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Bekleyiş sürerken, Ege İşçi Birliği oluşumu öncülüğünde gelen destekçiler de alana katıldı; kalabalık grup fabrika önündeki yolu trafiğe kapattı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, eylemcileri yolu açmaları yönünde uyardı. Uyarılara uymayan gruba karşı jandarma müdahale etti ve müdahale esnasında yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olaylarla ilgili resmi bir açıklama ve gözaltına alınanların durumu hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı; soruşturma ve güvenlik önlemleri sürüyor.

HABAŞ&#039;ta cep telefonu yasağı protestosuna müdahale

HABAŞ'ta cep telefonu yasağı protestosuna müdahale

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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