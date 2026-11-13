Dolar 50,3619 +0,16%
Euro 55,6958 +0,14%
Bist 11.868,57 +0,49%
Altın Gram 6.297,93 +0,11%
EUR/USD 1,1056 -0,03%
Brent Petrol 96,82 +1,04%
--°

Solhan'da alzaymır hastası Cebbar Peşmen'in cansız bedeni kırsalda bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim'den beri kayıp olan 81 yaşındaki alzaymır hastası Cebbar Peşmen'in cansız bedeni Göksu köyü kırsalında bulundu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Solhan'da alzaymır hastası Cebbar Peşmen'in cansız bedeni kırsalda bulundu

Solhan'da alzaymır hastası Cebbar Peşmen'in cansız bedeni kırsalda bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki alzaymır hastası Cebbar Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının 28 Ekim'de kayıp ihbarında bulunması üzerine polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

kayboluş ve arama çalışmaları:

Güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadeleri değerlendirilirken, Peşmen'in kaybolduğu gün D-300 kara yolu üzerinde Elbaşı köyü istikametinde yürürken görüldüğü tespit edildi. Ekipler aramaları çevre köyler ve kırsal alanlara genişleterek sürdü.

buluntu ve işlemler:

Yapılan çalışmada, Peşmen'in cansız bedeni ilçeye bağlı Göksu köyü kırsalında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BİNGÖL&#039;ÜN SOLHAN İLÇESİNDE 25 EKİM&#039;DEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 81 YAŞINDAKİ ALZAYMIR...

BİNGÖL'ÜN SOLHAN İLÇESİNDE 25 EKİM'DEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 81 YAŞINDAKİ ALZAYMIR HASTASI CEBBAR PEŞMEN'İN CANSIZ BEDENİNE, İLÇEYE BAĞLI GÖKSU KÖYÜNDE ULAŞILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü
images

Yüreğir'de banyo kapısının ardına saklanan firari 23 yıl 5 ay hapisle yakalandı
images

Tek bıçak darbesiyle ölen erkeğin davası: sanığa haksız tahrik indirimiyle 15 yı...
images

Ordu’da aranan 81 hükümlü jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru yandı, itfaiye söndürdü

Antalya'daki COP31'de Marmaris vurgusu: yerel yönetimler karar masasında olmalı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Enkazdan yükselen anka kuşu, Türkiye'nin dirençli şehir modelini COP31'e taşıdı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor