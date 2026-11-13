Solhan'da alzaymır hastası Cebbar Peşmen'in cansız bedeni kırsalda bulundu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki alzaymır hastası Cebbar Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının 28 Ekim'de kayıp ihbarında bulunması üzerine polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

kayboluş ve arama çalışmaları:

Güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadeleri değerlendirilirken, Peşmen'in kaybolduğu gün D-300 kara yolu üzerinde Elbaşı köyü istikametinde yürürken görüldüğü tespit edildi. Ekipler aramaları çevre köyler ve kırsal alanlara genişleterek sürdü.

buluntu ve işlemler:

Yapılan çalışmada, Peşmen'in cansız bedeni ilçeye bağlı Göksu köyü kırsalında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BİNGÖL'ÜN SOLHAN İLÇESİNDE 25 EKİM'DEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 81 YAŞINDAKİ ALZAYMIR HASTASI CEBBAR PEŞMEN'İN CANSIZ BEDENİNE, İLÇEYE BAĞLI GÖKSU KÖYÜNDE ULAŞILDI.