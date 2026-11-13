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Fındıkta arz daraldı: Giresun'da fiyatlar 165 liraya geriledi

Giresun'da 50 randıman fındığın kilogram fiyatı merkezde 165 liraya indi; arz daraldı, üreticiler TMO önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Fındıkta arz daraldı: Giresun'da fiyatlar 165 liraya geriledi

Giresun'da fındık piyasasında son durum

Giresun'da serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, sezon başında görülen yaklaşık 200 lira seviyesinden gerileyerek merkezde 165 liraya kadar düştü. Bazı ilçelerde ise fiyatın 175 lira seviyelerine kadar çıktığı bildiriliyor.

Piyasa hareketliliğinin azalması ve alım taleplerinin yön değiştirmesiyle birlikte serbest piyasada fındık arzı neredeyse durma noktasına geldi. Üreticiler, TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

arzda biriken stoklar ve piyasa baskısı:

İşaret edilen fiyat düşüşünde, piyasada emanete bırakılan fındığın fazla olması önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Emanet stokların yüksekliği, serbest piyasada satışları sınırlıyor ve alım beklentisini güçlendiriyor; bunun sonucu olarak fiyatlar aşağı yönlü baskı altında kalıyor.

resmi alımlar ve kooperatif fiyat uygulamaları:

Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO, Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele'deki alım noktalarında üreticilerden alımlarını sürdürüyor. Buna karşın FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi, Giresun kalite 50 randıman fındığın kilogram fiyatını 187 lira olarak uyguluyor.

Piyasa aktörleri ve üreticiler, alımların seyrine göre fiyatların yeniden dengelenmesini bekliyor. Kısa vadede emanetteki miktarın çözülmesi ve TMO ile kooperatif alımlarının yoğunluğu, Giresun’daki fiyat dinamiklerini belirlemeye devam edecek.

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FINDIK ARŞİV GENEL GÖRÜNTÜ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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