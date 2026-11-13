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Samsun 2027 bedensel engelliler dünya oyunlarına ev sahipliği yapacak

Samsun, 30 Eylül-11 Ekim 2027 tarihlerinde 2 binden fazla sporcu ve görevliyi ağırlayacak Bedensel Engelliler Dünya Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsun 2027 bedensel engelliler dünya oyunlarına ev sahipliği yapacak

Samsun 2027 bedensel engelliler dünya oyunlarına ev sahipliği yapacak

Samsun, 30 Eylül-11 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bedensel Engelliler Dünya Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Organizasyonun şehir genelinde erişilebilirlik, lojistik ve spor altyapısı üzerine yaratacağı etkiler şimdiden gündeme geldi.

hazırlık ve iş birliği:

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Genel Sekreter Serkan Baltacı ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci gerçekleştirdikleri ziyaretle hazırlıkları Samsun Valisi Orhan Tavlı ile değerlendirdi. Yapılan görüşmede, organizasyonun düzenlenmesinde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu arasındaki iş birliğinin çerçevesi ve öncelikli adımlar ele alındı.

beklenen katılım ve yerel etkiler:

Organizasyona farklı kıtalardan onlarca ülkenin katılması ve 2 binin üzerinde sporcu, takım görevlisi, uluslararası teknik görevli, sınıflandırmacı ile federasyon temsilcisinin Samsun'da buluşması öngörülüyor. Bu yoğun katılım, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak ve kısa vadede konaklama ile hizmet sektörlerinde hareketlilik yaratması bekleniyor.

Yetkililer, hazırlık sürecinde erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesi, ulaşım ve konaklama kapasitesinin organize edilmesi ile gönüllü programlarının planlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Organizasyonun güvenlik, sağlık hizmetleri ve uluslararası koordinasyon gereksinimleri için de kapsamlı hazırlıkların sürdürüleceği belirtildi.

SAMSUN, 30 EYLÜL-11 EKİM 2027 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK BEDENSEL ENGELLİLER DÜNYA...

SAMSUN, 30 EYLÜL-11 EKİM 2027 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK BEDENSEL ENGELLİLER DÜNYA OYUNLARI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. ORGANİZASYON KAPSAMINDA 2 BİNİN ÜZERİNDE SPORCU VE GÖREVLİNİN SAMSUN'DA BULUŞMASI BEKLENİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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