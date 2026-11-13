Karaman'da kapsamlı operasyon: uyuşturucu, tarihi eser ve kaçak alkol el konuldu

Karaman'da jandarma operasyonlarının bilançosu:

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Kasım tarihlerinde il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalar Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile asayiş ekiplerinin koordinasyonunda yürütüldü.

Nitelik ve kapsam:

Operasyonlarda toplam 18.526 şahıs ve 8.425 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı; bu şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen maddeler ve eserler:

Denetimler sırasında farklı türlerde uyuşturucu ve kaçak eşyalara el konuldu. Bulgular arasında 5 gram esrar, 379 gram kenevir ve skunk bitkisi, 297 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde kullanma aparatları yer aldı. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 101 sikke ve 72 obje ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 20 litre kaçak etil alkol, alkol yapımında kullanılan kit ve çeşitli kazı malzemeleri de ele konuldu.

Güvenlik ve kararlılık:

Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla ve kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

KARAMAN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE OPERASYONLARDA 101 SİKKE, 72 TARİHİ OBJE, ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ. ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 49 KİŞİ YAKALANIRKEN, 11’İ TUTUKLANDI.