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Sarıyer'de fırtına ağaç devirdi, araç ve iki bina zarar gördü

Sarıyer'de fırtına sırasında bir ağaç park halindeki 34 MLG 779 plakalı otomobilin üzerine devrildi; araç ve iki binada hasar oluştu, yaralanan yok.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer'de fırtına ağaç devirdi, araç ve iki bina zarar gördü

Sarıyer yeniköy'de park halindeki araca ağaç düştü

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına bir ağacı kökünden sökerek park halindeki otomobilin üzerine devirdi. Olay, saat 14.30 sıralarında Doktor Cevat Kerim İncedayı Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki aracın plakasının 34 MLG 779 olduğu bildirildi.

Hasarın boyutu ve etkilenen yapılar:

Devrilen ağacın çarpması sonucu otomobilde maddi hasar oluşurken, ağacın temas ettiği iki binada da zarar tespit edildi. İlk binanın giriş kısmı ile diğer binanın çatısında belirgin hasarlar meydana geldi. Şu ana kadar alınan bilgilerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İtfaiye ve belediye müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi emniyete aldı ve ağacın kaldırılmasına yönelik çalışmaları başlattı. Yetkililer, hasar gören araç ve binalarda tespit ve temizleme işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması, fırtınanın neden olduğu maddi hasarın odağını oluşturdu ve çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

İSTANBUL SARIYER’DE FIRTINA NEDENİYLE BİR AĞAÇ PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAYDA ÖLEN...

İSTANBUL SARIYER’DE FIRTINA NEDENİYLE BİR AĞAÇ PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, OTOMOBİLDE VE AĞACIN ÇARPTIĞI İKİ BİNADA HASAR OLUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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