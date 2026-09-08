Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalite yol haritası masaya yatırıldı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalite değerlendirmesi

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hastanenin kalite performansını artırmaya yönelik kapsamlı bir değerlendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Kalite Birimi tarafından düzenlendi ve hastane yönetiminin katılımıyla yürütüldü.

Toplantının odağı:

"Düzeltici İyileştirici Faaliyet Süreçleri ve Öz Değerlendirme Sonuçları" başlıklı oturumda, mevcut kalite süreçleri detaylı şekilde incelendi. Öz değerlendirme bulguları üzerinden yapılan tartışmalar, hizmet sunumundaki güçlü yönler ve iyileştirme gerektiren alanlara odaklandı.

Gelecek adımlar ve sürdürülebilirlik:

Katılımcılar, kalite süreçlerinin daha etkin uygulanmasını sağlamak ve hizmet kalitesinin sürekliliğini temin etmek üzere uygulanabilir adımlar üzerinde uzlaştı. Toplantıda eğitim, izleme ve düzeltici faaliyetlerin eşgüdümlü yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Hastane yönetimi ve Kalite Birimi, elde edilen sonuçlara dayalı olarak kısa ve orta vadede atılacak adımları planlayacaklarını belirtti. Bu çerçevede, hasta güvenliği ve hizmet standartlarının korunması için izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KALİTE SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ