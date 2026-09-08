Dolar 48,4548 +0,04%
Euro 56,3590 +0,17%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.924,05 -0,71%
EUR/USD 1,1627 +0,01%
Brent Petrol 98,29 +2,09%
--°

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalite yol haritası masaya yatırıldı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalite Birimi öncülüğünde düzenlenen toplantıda 'Düzeltici İyileştirici Faaliyet Süreçleri ve Öz Değerlendirme Sonuçları' ele alındı ve sürdürülebilir kalite adımları tartışıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalite yol haritası masaya yatırıldı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalite değerlendirmesi

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hastanenin kalite performansını artırmaya yönelik kapsamlı bir değerlendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Kalite Birimi tarafından düzenlendi ve hastane yönetiminin katılımıyla yürütüldü.

Toplantının odağı:

"Düzeltici İyileştirici Faaliyet Süreçleri ve Öz Değerlendirme Sonuçları" başlıklı oturumda, mevcut kalite süreçleri detaylı şekilde incelendi. Öz değerlendirme bulguları üzerinden yapılan tartışmalar, hizmet sunumundaki güçlü yönler ve iyileştirme gerektiren alanlara odaklandı.

Gelecek adımlar ve sürdürülebilirlik:

Katılımcılar, kalite süreçlerinin daha etkin uygulanmasını sağlamak ve hizmet kalitesinin sürekliliğini temin etmek üzere uygulanabilir adımlar üzerinde uzlaştı. Toplantıda eğitim, izleme ve düzeltici faaliyetlerin eşgüdümlü yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Hastane yönetimi ve Kalite Birimi, elde edilen sonuçlara dayalı olarak kısa ve orta vadede atılacak adımları planlayacaklarını belirtti. Bu çerçevede, hasta güvenliği ve hizmet standartlarının korunması için izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NDE KALİTE SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KALİTE SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik'te yeni eğitim yılı hazırlıkları: öğrenci odaklı yaklaşım ön planda
images

Kütahyalı genç sporcular üniversitenin bilim ve teknoloji dünyasıyla buluştu
images

Uyum haftasında miniklerle bir araya gelen Süleyman Ekici
images

Yeni eğitim dönemine kapsamlı hazırlık: İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde yöneticile...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzmir’in kent deneyimiyle Avrupa iklim politikalarına örnek olacak

İstanbul'da mali kanallara yönelik operasyon: terör finansına 9 gözaltı

Şehir içinde izinsiz ağır tonajlı araçlara Bursa'da sıkı denetim

Karadeniz'de üçüncü deniz dolgulu havalimanı: yeni Trabzon projesi 2033'te hizmete girecek

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı