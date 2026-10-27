Bandırma ve erdekli off-roadçular Mustafakemalpaşa'da kürsüye çıktı

organizasyon ve parkur:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden katılan Kapıdağ Off-Road Ekibi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kamp, Karavan ve Off-Road etkinliğinde kürsüye çıktı. Organizasyon, 23-25 Ekim tarihlerinde Sunluk Mahallesi'nde, Kırmasti Off-Road Team iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 araç ve çevre il ile ilçelerden gelen çok sayıda yarışmacının mücadele ettiği yarışlarda zorlu arazi koşulları test edildi.

kapıdağ ekibinin başarıları:

Kapıdağ Off-Road Ekibi, özellikle ağır ekstrem kategorisindeki performansıyla dikkat çekti. Ekip sporcularından Cihan Eröz, S1 klasmanında ikinci olarak kürsüye çıkarken, Sadık Demir S2 klasmanında üçüncü oldu. Bu derecelerle ekip Bandırma ve Erdek'i başarıyla temsil etti ve organizasyonu iki kupa ile tamamladı.

bölgesel talepler ve gelecek perspektifi:

Yarışların ardından Kapıdağ Off-Road Ekibi, off-road etkinliklerinin Bandırma ve Erdek ilçelerinde de düzenlenmesi talebini kamuoyuna iletti. Ekip üyeleri, bölgenin doğal yapısının ve arazi şartlarının bu tür organizasyonlar için uygun olduğunu belirterek, ilçelerin off-road etkinlikleriyle tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Kapıdağ Off-Road Ekibi'nin elde ettiği dereceler, bölgedeki off-road sporuna olan ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Ekip ve iş birlikçilerinin talebi, ilerleyen dönemlerde Bandırma ve Erdek'te benzer organizasyonların planlanması yönünde bir gündem oluşturdu.

KAPIDAĞ OFF-ROAD EKİBİ, MUSTAFAKEMALPAŞA’DAN KUPALARLA DÖNDÜ