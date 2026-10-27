Erciyes 38'den kupada net galibiyet: Çağrı Yağız iki golle turu getirdi

Maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Erciyes 38, Elazığ Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Elazığspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın golleri 74. ve 90. dakikalarda Çağrı Yağız tarafından kaydedildi.

Goller ve kritik anlar:

Maçın ilk bölümünde iki takım da dengeli oynadı; ikinci yarıda Erciyes 38'in tempo ve oyuncu değişiklikleri etkili oldu. Çağrı Yağız'ın 74. dakikadaki golü takımına avantaj sağlarken, maçın son anında attığı 90. dakika golü turu kesinleştirdi.

Kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Hakem triosu Talha Öztürk, Erdinç Tufan ve Yusuf Ökmen olarak maçta görev yaptı. Ev sahibi Elazığspor'un sahaya çıkan kadrosu; Atakan Nuri Ordu, Barış Ekincier, Ali Altınöz, Serhat Genç (Yiğit Ekrem dk. 60), Bünyamin Güler (Özkan dk. 46), İsmail Esat Buğa (Muhammet Sefa dk. 90), Alp Ada Abay, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Muhammet Berat Sağlam (Eymen dk. 90) ve Muhammed Demirci şeklindeydi.

Konuk ekip Erciyes 38'in ilk 11'i ise Kerem Yandal, Hakan Eren Atabey, Caner Kaban (Güney dk. 81), Mehmet Tosun, Seyit Ali Kahya (Fatih dk. 65), Burak Efe Arslan (Utkan dk. 78), İlkay İşler (Osman dk. 65), Batuhan Özgan, Ensar Bilir, Berke Özçelik (Çağrı Yağız dk. 46) ve Ali Kılın olarak kaydedildi.

Maçta sarı kart gören oyuncular arasında Elazığspor'dan Mustafa Emir, Ali ve Serhat, Erciyes 38'den ise Ensar yer aldı. Goller her iki yarıda da asist detaylarıyla öne çıkan Çağrı Yağız tarafından atıldı ve Erciyes 38 tur biletini aldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA ELAZIĞSPOR, EVİNDE ERCİYES 38’E 2-0 YENİLDİ. BU SONUÇLA ERCİYES 38 BİR ÜST TURA YÜKSELDİ.