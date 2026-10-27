Aile ve spor değerlerine katkı: Mehmet Akif Üstündağ’a ödül

tören ayrıntıları:

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneği (GETİP) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni', Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören, aile değerlerini gözeten ve çalışanların iş-aile dengesini destekleyen kuruluşların çalışmalarını öne çıkardı.

katılımcılar ve vurgu:

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile üniversite ve banka temsilcileri katıldı. Ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil ve GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın törende yer aldı.

üstündağ’a ödülün takdimi:

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tören kapsamında 'Aile ve Spor Değerlerine Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü Mahinur Özdemir Göktaş takdim etti. Ödül, spor yöneticiliğinde aile ve toplumsal değerlerin korunmasına verilen önemin bir göstergesi olarak sunuldu.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ, GEBZE TİCARET VE İŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ (GETİP) İLE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 'AİLE DOSTU İŞLETMELER ÖDÜL TÖRENİ'NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.