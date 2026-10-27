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Üst üste ikinci kez 9 Eylül FK cumhuriyet kupasını kazandı

Edremit Belediyesi'nin Geleneksel Cumhuriyet Kupası'nda 9 Eylül FK, finalde Fen İşleri'ni 4-3 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üst üste ikinci kez 9 Eylül FK cumhuriyet kupasını kazandı

turnuva ve hedefleri:

Edremit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupası Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, belediye birimleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Turnuva 28 Eylül tarihinde başlamış ve maçlar boyunca dostluk, dayanışma ve takım ruhunun öne çıkması hedeflendi.

final maçı ve skor:

Turnuvanın final karşılaşması 26 Ekim tarihinde oynandı. Finalde karşılaşan 9 Eylül FK ile Fen İşleri takımları arasındaki mücadele yüksek tempoda geçti. Çekişmeli geçen maç sonunda 9 Eylül FK, rakibini 4-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl da kupayı kazanan 9 Eylül FK, böylece üst üste ikinci kez Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü.

ödül töreni ve başkanın değerlendirmesi:

Final müsabakası sonrasında düzenlenen ödül töreninde şampiyonluk kupası, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından 9 Eylül FK takımına takdim edildi. Törene Belediye Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer ile belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.

Başkan Mehmet Ertaş törende yaptığı konuşmada, şampiyon 9 Eylül FK'yı tebrik ederek final oynayan Fen İşleri takımını ve turnuvaya katılan tüm ekipleri kutladı. Ertaş, organizasyonun Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştirdiğini ve belediye çalışanları arasındaki birlik ile beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Ayrıca karşılaşmaların organizasyonu, canlı yayınları ve hakemlik hizmetlerinde emeği geçen ekip ile sahayı tahsis eden Kıvanç Dağ Halı Saha yönetimine teşekkür etti.

EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN GELENEKSEL CUMHURİYET KUPASI BİRİMLER ARASI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI’NI 9 EYLÜL FK KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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