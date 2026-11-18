İSKİ’nin mali dengesi ve yatırım programı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda, AK Parti İBB ve Çekmeköy Meclis Üyesi Fatih Sırmacı kurumun mali tabloları, yatırım öncelikleri ve su tarifeleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Sırmacı, 2025 yılı Sayıştay raporundaki verileri referans göstererek, kurum ile İBB arasındaki finansal ilişkilerin detaylandırılmasını istedi.

İSKİ’den İBB’ye aktarılan borç: detaylar ve artış:

Sırmacı, Sayıştay verilerine göre İSKİ’den İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik toplam borç verme işleminin 17 milyar 38 milyon lira olduğunu açıkladı. Bunun 15 milyar 260 milyon lira nakit borç ve 1 milyar 778 milyon lira su faturalarından kaynaklanan alacakların borç verme hesabına aktarılmasıyla oluştuğu belirtildi. Bir önceki yıl yaklaşık 626 milyon lira olan tutarın bir yılda yaklaşık 27 kat artması dikkat çekti.

Sırmacı, İSKİ’nin 2025 yılı sermaye giderleri için başlangıçta öngörülen 45 milyar 297 milyon lira ödeneğe karşın yıl sonunda 35 milyar 62 milyon lira harcama gerçekleştiğini, aradaki yaklaşık 10 milyar 236 milyon lira farkın açıklanması gerektiğini vurguladı. Ancak bu iki kalem arasında doğrudan kaynak aktarımı kurmadığını özellikle belirtti ve kurumun önceliklerinin netleştirilmesini talep etti.

Yatırım programındaki ödenek seviyeleri ve projelerin finansmanı:

İSKİ’nin 2027 yatırım programında ön plana çıkan üç ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin toplam proje bedeli şu şekilde bildirildi: Riva 30 milyar lira, Kısırkaya 10 milyar lira ve Ümraniye 5 milyar lira, toplam 45 milyar lira. Sırmacı, bu üç projeye 2027 yılı için yalnızca birer milyon lira olmak üzere toplam 3 milyon lira ödenek ayrıldığını, bunun proje finansmanı ve tamamlanma takvimine dair soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Benzer şekilde, Çekmeköy İSKİ Hizmet Binası projesinin bedeli 400 milyon lira olarak yer alırken 2027 için ayrılan ödenek yine 1 milyon lira olarak kaydedildi. Sırmacı, bu projelere ilişkin ihale, finansman ve inşaat takvimlerinin açıklanmasını istedi.

Sayıştay raporuna göre İSKİ’nin İBB’den alacağı tutar da gündemdeydi: toplam 20 milyar 307 milyon lira alacağın 2,5 milyar lirası 2026’da, 7 milyar lirası 2027’de ve kalan kısmının 2028’de ödenmesi planlanıyor. Sırmacı, 2026 için tahsil edilmesi öngörülen tutarın ne kadarının gerçekleştiğinin ve gecikmelerin hangi altyapı yatırımlarını etkileyebileceğinin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Tarifeler, gelir beklentileri ve çevre uyumu:

Su tarifeleri konusunda Sırmacı, Ocak 2019’daki konut birinci kademe su bedelinin 4 lira 53 kuruş iken güncel tarifenin 66 lira 91 kuruşa yükseldiğini hatırlattı. İSKİ’nin 2027 gelir bütçesinde su satışlarından beklenen tutarın yaklaşık 111 milyar 100 milyon lira olduğu ve bunun toplam gelir bütçesinin yaklaşık %77sine denk geldiği bilgisi paylaşıldı. Sırmacı, aylık otomatik güncelleme dışında yapılan zamların gerekçelerinin açıklanmasını talep etti.

Çevre yatırımlarıyla ilgili olarak, 2025 Sayıştay denetiminde İSKİ’ye bağlı 28 atık su arıtma tesisinin çevre izni veya geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Aynı yıl 34 idari yaptırım uygulandığı ve toplam 22 milyon 735 bin lira idari para cezası kesildiği kaydedildi; Sırmacı, bu eksikliklerin ne ölçüde giderildiğinin açıklanmasını istedi.

Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin 2019’da durdurulduğunu hatırlatan Sırmacı, 2027 yatırım programında yer alan Silahtarağa-Baltalimanı Aktarma Tüneli’nin toplam proje bedelinin 3 milyar 450 milyon lira olduğunu ve projeye 2027 için ayrılan ödeneğin 1 milyon lira olduğunu belirterek ihale ve inşaat takviminin paylaşılmasını istedi.

Genel kurulda İSKİ’nin 2027 yılı için öngördüğü bütçe de ele alındı: 144 milyar 582 milyon lira gelir ve 152 milyar 704 milyon lira gider ile arada kalan 8 milyar 122 milyon lira tutarındaki finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağının açıklanması gerektiği vurgulandı. Sırmacı, İstanbul’un suyunun ve İstanbullunun hakkının korunacağını belirterek, "İstanbul’un suyunu da İstanbullunun hakkını da sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

Toplantıda öne çıkan talepler, Sayıştay raporu verilerinin açıklığının sağlanması, büyük ölçekli projeler için gerçekçi finansman takvimlerinin ilan edilmesi ve su tarifeleri ile idari yaptırımların gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılması yönünde toplandı. İSKİ ve İBB yönetiminden bu konularda detaylı bir yol haritası bekleniyor.

AK PARTİ İBB VE ÇEKMEKÖY MECLİS ÜYESİ FATİH SIRMACI