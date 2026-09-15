Başkale'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

Başkale'de yolcu minibüsü devrildi:
Van'ın Başkale ilçesinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Örmetaş Mahallesi Karasu mevkii'nde Hakkari'den Van istikametine seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.
olay yerindeki müdahale:
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
kazaya ilişkin inceleme:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve çevrede soruşturma yürütüyor; yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı tespitler ve kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.
VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN KAZA YAPMASI SONUCU 16 YARALI.
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