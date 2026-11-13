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Bankada eğitimle dolandırıcılığa karşı bilinçlendirildiler

Bozüyük Toplum Destekli Polislik ekipleri, bankalarda 75 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarını anlattı, broşür dağıtıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bankada eğitimle dolandırıcılığa karşı bilinçlendirildiler

Bozüyük'te banka bilgilendirmesi:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bankalarda yürüttükleri bilgilendirme çalışmasında banka personeliyle birlikte hareket ederek müşterilere yönelik farkındalık oluşturdu. Ekipler, 75 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemlerini, dolandırıcılara karşı alınabilecek tedbirleri ve şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

uyarı ve dağıtılan materyaller:

Çalışma kapsamında vatandaşlara, telefon, internet ve sosyal mühendislik temelli dolandırıcılık örnekleri üzerinden uyarılar yapıldı. Katılımcılara ayrıca bilgilendirici broşürler verilerek hesap güvenliği, parola yönetimi ve kişisel bilgilerin korunması konularında somut öneriler sunuldu.

polis ve banka iş birliği:

Yetkililer, banka personelinin de sürece dahil edildiğini belirterek bu tür iş birliklerinin dolandırıcılık vakalarının önlenmesinde etkili olduğunu vurguladı. Vatandaşlara tedbirli olmaları ve şüpheli işlem ya da kişi görülmesi halinde güvenlik birimlerine başvurmaları hatırlatıldı.

BİLECİK’TE 75 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE 75 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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