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Mesajlaşma gruplarında veri ticaretine büyük darbe: 79 gözaltı

İstanbul merkezli 42 ildeki eş zamanlı operasyonda, mesajlaşma gruplarında kişisel ve finansal verileri satan şüphelilere yönelik gözaltı sayısı 79'a çıktı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mesajlaşma gruplarında veri ticaretine büyük darbe: 79 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden başkalarına ait kişisel ve finansal bilgilerinin yetkisiz erişimle ele geçirilip satışa sunulduğu tespit edildi. Bu veriler arasında ad, soyad, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin bulunduğu belirlendi.

Çalışmalar, yapay zeka destekli AVCI Projesi kapsamında geliştirilen analizler ile derlendi. Soruşturma sonucunda, hakkında gözaltı kararı verilen 101 kişi belirlendi ve işlem yapılmak üzere adres tespitleri yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyon ve gözaltılar:

İstanbul merkezli olmak üzere 42 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. İlk aşamada 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda ele geçirilen yeni bulgular ve devam eden çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli ile birlikte toplam gözaltı sayısı 79'a yükseldi.

Şüphelilerin, ele geçirdikleri verileri ücret karşılığında sundukları ve bazı durumlarda bu bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları iddia ediliyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen dijital delillerin incelenmeye devam ettiğini bildirdi.

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Kişisel verileri ele geçiren siber suçlularına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 79'a yükseldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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