Banyodaki yangın ihbarı müdahalesi sırasında elektrik çarpması

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde bir sitenin B Blok 1. katında, saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, banyo kısmından çıkan dumanı fark eden Ethem H. (52) müdahale etmek istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İddialara göre banyodaki prizden çıkan dumanlara müdahale girişiminde bulunan Ethem H., zeminin ıslak olması nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Adrese gelen ekipler, yangın çıktığı belirtilen daireye girdiklerinde banyoda hareketsiz halde yatan vatandaşı buldu. İlk güvenlik önlemleri alındıktan sonra sağlık ekipleri olay yerinde acil müdahaleye başladı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından yeniden nabız alınan Ethem H.'yi hayatta tutmak için sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Merdivenlerden kalp masajı yapılarak indirilen Ethem H., ağır yaralı olarak ambulansa alındı ve ambulansta müdahaleye devam edilerek hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde bulunan itfaiye ve polis ekipleri de inceleme başlattı. Gelişmelerle ilgili detaylı soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor.

ANTALYA’DA BANYO PRİZİNDEN ÇIKAN DUMANI FARK EDEREK MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN ŞAHIS ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI. KALBİ DURAN VE SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNDE YENİDEN NABIZ ALINAN ŞAHSI HAYATTA TUTMAK İÇİN YAKLAŞIK YARIM SAAT BOYUNCA KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPILDI.