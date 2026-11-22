Sarıyer'de kameraya takılan aslan Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu

Sarıyer'de güvenlik kamerasına yansıyan aslan, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulundu.

olayın görüntülenmesi:

Güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan görüntülerde aslanın bölgeden geçtiği anlar kayda geçti. Görüntüler, olayın tespit edilmesinde belirleyici oldu.

jandarma ekiplerinin müdahalesi:

Jandarma ekipleri kısa süreli çalışma ve arama sonucunda aslanı tespit etti. Yetkililer ve ekiplerin bulguları doğrultusunda gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Olayın detayları ve son gelişmeler yetkili makamlar tarafından paylaşılacak.

Sarıyer’de güvenlik kamerasına yansıyan aslan Jandarma ekipleri tarafından bulundu