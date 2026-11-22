yangının çıkışı ve müdahale:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Müsellim Mahallesi'nde, mezarlık karşısında bulunan bir bağ evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapıyı sarmaya başladı ve yükselen yoğun duman çevrede dikkat çekti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Müdahale sırasında itfaiye aracının toprak yolda ilerlediği anlar görüntülere yansıdı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

hasar ve can kaybı bilgisi:

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak bağ evinde maddi hasar oluştu. Olayın ilk bilgilerine göre, can güvencesi sağlanırken yapı kullanılamaz hale geldi.

BAĞ EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU.