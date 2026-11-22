Kaza yerinden ilk bilgiler:

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta, saat 22.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki 26 AOV 658 plakalı otomobil ile bir ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile ambulans şoförü yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından söz konusu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası işlemler:

Kazaya karışan araçlar, ekiplerin çalışmalarının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE AMBULANSIN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.