Deskom AI ile su yönetiminde uluslararası başarı

Avrasya Su Fuarı 2026'da ödül başarısı:

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen DESKOM AI projesi, Avrasya Su Fuarı 2026 kapsamında düzenlenen 3. Su Yönetimi Ödülleri'nde İçme Suyu Kategorisinde ödüle layık görüldü. Çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte proje, su yönetiminde yapay zeka entegrasyonunun kamu hizmetlerine sağladığı somut katkılar nedeniyle jüri tarafından değerlendirildi.

DESKOM AI'nin işlevi ve etkisi:

DESKOM AI - DESKİ Yapay Zeka Destekli Akıllı Operasyon ve Yönetim Merkezi, şebeke verilerini anlık analiz ederek olası arızaları önceden tespit etmeye, operasyonel müdahale hızını artırmaya ve su kayıp-kaçak oranlarını azaltmaya odaklanıyor. Sistem, kent genelindeki altyapı verimliliğini yükseltirken aynı zamanda su kaynaklarının korunmasına yönelik stratejileri de destekliyor. Projenin DESKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilmesi, yerel yönetim kapasitesinin teknolojiyle nasıl buluşturulabileceğinin önemli bir örneğini oluşturdu.

Panel ve kurum temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Fuarda düzenlenen "Suyun ve Atık Suyun Geleceği: Liderlik ve Politikalar" başlıklı panelde, sektördeki yeni eğilimler ve politika önerileri tartışıldı. DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, etkinlikte yaptığı konuşmada su kayıpları ile mücadele stratejilerini, atık suyun ekonomiye ve doğaya yeniden kazandırılmasının önemini ve yapay zeka destekli teknolojilerin modern su yönetimindeki rolünü vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise ödül sonrası yaptığı açıklamada projenin kente ve geleceğe yapılan yatırımın somut bir göstergesi olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana temel hedefimiz; kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanan, çağın gereksinimlerine uygun, dirençli ve sürdürülebilir bir Denizli inşa etmek oldu. DESKİ ekiplerimizin büyük bir özveriyle hayata geçirdiği DESKOM AI projemizin, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Su gibi hayati bir kaynağı korumak, teknolojiyi akıllı altyapı hamleleriyle buluşturarak hemşehrilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu başarıda emeği geçen tüm DESKİ ailemize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; aldığımız bu ödülü Denizli’mize armağan ediyoruz".

Avrasya Su Fuarı ve eş zamanlı düzenlenen Su Kayıpları ve Kaçakları Forumu, yenilikçi uygulamaların paylaşılması ve sektör paydaşlarının deneyim alışverişinde bulunması açısından önemli bir platform sunarken, DESKOM AI'nin aldığı ödül Denizli'nin sürdürülebilir ve akıllı şehircilik vizyonunu uluslararası arenada görünür kıldı.

BÜYÜKŞEHİR DESKİ’YE ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜK GURUR DESKOM AI PROJESİ AVRASYA SU FUARI’NDA ÖDÜLLENDİRİLDİ