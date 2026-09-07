Baraj müdahalesiyle yıkık köprüde mahsur kalan dört kişi Karkamış'ta kurtarıldı

kurtarma operasyonu:

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki yıkık köprüde su seviyesinin yükselmesi sonucu 4 kişi mahsur kaldı. Olay gece saatlerinde meydana geldi ve suyun beklenenden hızlı yükselmesi ekipleri alarma geçirdi.

olayın ayrıntıları:

İddiaya göre, vakit geçirmek için Karkamış Barajı bölgesinde bulunan yıkık köprüye çıkan şahıslar, bir süre sonra suyun yükselmesiyle köprü üzerinde kaldı. Çevredeki vatandaşların güçlükle duyduğu yardım çağrıları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı ve jandarma ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

çalışma ve koordinasyon:

Olay yerine ulaşan jandarma ve itfaiye ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. Ekipler, baraj sisteminde gerekli düzenlemeyi yaparak baraj kapaklarının kapatılmasıyla su seviyesinin düşürülmesini sağladı ve mahsur kalan şahıslar güvenli şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olay daha fazla olumsuzluğa dönüşmeden sonlandırıldı. Yetkililer, baraj ve yıkık köprü gibi riskli alanlarda bulunulmaması yönünde uyarıda bulundu.

KARKAMIŞ İLÇESİNDE FIRAT NEHRİ ÜZERİNDEKİ YIKIK KÖPRÜDE SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİNİN ARDINDAN MAHSUR KALAN 4 KİŞİ, JANDARMA VE İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.