Barajların bereketi: Elazığ’dan dünya sofralarına alabalık ve somon

Elazığ iç su yetiştiriciliğinde öne çıkıyor

Türkiye iç sularında alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde önde gelen kentlerden biri olan Elazığ, sahip olduğu baraj gölleri ve işletme ağıyla sektördeki konumunu koruyor. Kentte yıllık üretimin 40 bin tonu aştığı ve bunun ekonomik karşılığının yaklaşık 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu üretim, hem iç piyasaya hem de farklı coğrafyalardaki dış pazarlara yönlendiriliyor.

barajlar, işletmeler ve istihdam:

Elazığ’ın Keban ve Karakaya başta olmak üzere geniş baraj gölleri, iç su balıkçılığının merkezi olmasını sağlıyor. Kentte faaliyet gösteren 200’ün üzerinde işletme ve yaklaşık 2 bine yakın istihdam mevcut. Bu işletmelerde üretilen balıkların büyük kısmı tesislerde işlenip paketlenerek yurt dışına gönderiliyor. Halihazırda faal olan üç işleme ve değerlendirme tesisi bulunuyor; ayrıca iki tesisin birkaç ay içinde faaliyete başlaması bekleniyor.

ihracat rotaları ve ürün profili:

Elazığ’dan çıkan ürünler türlerine ve boyutlarına göre farklı pazarlara yönlendiriliyor. Birliğin başkanı Gökhan Elginin açıklamasına göre, porsiyonluk boyuttaki alabalıklar ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor. Kentte yetiştirilen ve “Türk somonu” olarak anılan ürünler ise başta Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere daha uzak pazarlara ihraç ediliyor. Bu dağılım, hem üretim planlaması hem de işleme süreçlerinin pazar taleplerine göre şekillendiğini gösteriyor.

Elazığ’daki mevcut üretim ve işleme kapasitesinin artması, önümüzdeki dönemde kent ekonomisine katkının ve ihracatın daha da büyüyeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri yeni tesislerle birlikte dış pazarlardaki payın genişleyeceğini öngörüyor.

İÇ SULARDA ALABALIK VE TÜRK SOMONU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN ELAZIĞ’DA ÜRETİLEN PORSİYONLUK BALIKLAR AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE, TÜRK SOMONU İSE RUSYA, JAPONYA, ABD VE KANADA PAZARLARINA İHRAÇ EDİLİYOR