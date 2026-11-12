Camili ve Resul mahallelerini birbirine bağlayan yol yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi ile Toroslar ilçesi Resul Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Proje kapsamında yolun 1.200 metre uzunluğunda kalan bölümü sıcak asfaltla kaplandı ve ulaşım konforu artırıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk olarak 1.200 metrelik güzergâhın asfalt serimine hazırlık işlemlerini tamamladı. Hazırlıkların ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yüzey yenilendi. Asfalt uygulamasının bitiminde yatay ve dikey işaretlemeler ile yol çizgi çalışmaları da yapılarak trafik güvenliği için gerekli düzenlemeler sağlandı.

Vatandaşların tepkisi:

Yenilenen bağlantı yolu kısa sürede sürücü ve yayaların kullanımına açıldı. Toroslar ilçesi Resul Mahalle Muhtarı Selçuk Karak, yapılan çalışmalardan memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Mahallemizin anayolunun asfaltı döküldü, yollarımızın çizgileri çizildi. Mahallemize tertemiz, güvenli ve konforlu girilebilecek bir yol yapıldı. Bu yolun yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun".

Belediye ekipleri, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını vatandaş taleplerine göre planlamaya devam ediyor. Yapılan müdahalenin, iki mahalle arasındaki ulaşımı kolaylaştırması ve güvenlik standartlarını yükseltmesi hedefleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKDENİZ İLÇESİ CAMİLİ MAHALLESİ İLE TOROSLAR İLÇESİ RESUL MAHALLESİ'Nİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN BİN 200 METRELİK YOLDA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.