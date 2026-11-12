Düzce'nin su tarifesi çevre illerle kıyaslandı: 25 metreküp 725 lira

Düzce'de mahalle sohbetleri sürüyor:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mahalle Sohbetleri programı kapsamında 51. ziyaretini Cedidiye Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Muhtarlık binası bahçesinde düzenlenen toplantıda Başkan Özlü, kentte yürütülen çalışmaların ve mahalle taleplerinin yakından takip edildiğini söyledi.

100 proje ve mahallenin talepleri:

Özlü, belediye yönetiminin iki temel ilke üzerine hareket ettiğini belirtti: "Birincisi seçimlerden önce söz verdiğimiz 100 proje. Bunları gerçekleştireceğiz. 100 projemizi takip ediyoruz." İkincinin ise mahalle sohbetlerinde dile getirilen talep ve şikayetlerin hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı. Başkan, bu iki eksenin eş düzeyde ele alınarak hizmet planlaması yapıldığını aktardı.

hizmet vurgusu ve yürütülen işler:

Toplantıda Özlü, belediye hizmetlerini geniş bir madde sıralamasıyla anlattı. Asfalt, içme suyu temini, arıtma, hastane gibi başlıkları tek tek sayan Özlü, şehirle ilgili eksikliklerin belediyenin sorunu olduğunu; okul ve sağlık ocağı konularının da takip edildiğini söyledi. Kendisinin "16 saat çalışıyorum" sözleriyle yoğun mesai vurgulandı ve hükümetle yakın ilişkilere dayanan taleplerin sonuç verdiği, müze, kazı ve Konuralp restorasyonuna değinildi.

cedidiye meydanı planı:

Başkan Özlü, kentin merkezinde bir cazibe alanı oluşturma hedefinden bahsederek Asar Kemer Parkın ikinci ve üçüncü etaplarının yapılacağını aktardı. Proje kapsamında meydanın ortasında 10 metre çapında bir daire içine "Cedidiye Meydanı" yazısı ve dünyanın önemli başkentlerine olan uzaklıkların yer alacağını, bunun Cedidiye Meydanı’nı adeta bir merkez haline getireceğini ifade etti.

su fiyatı tartışması:

Gündeme gelen su ücretleri eleştirilerine Özlü, fiyat belirlenirken çevre illerin dikkate alındığını söyleyerek yanıt verdi. Başkan, Düzce'de 25 metreküp suyun 725 lira, Bolu'da ise 1.439 lira olduğunu belirtti ve meclisin fiyat politikası olarak "çevre illerden bir tık daha ucuz olacağız" anlayışını benimsediklerini vurguladı. Özlü, suyun pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yönelik olarak vatandaşları Bolu örneğine bakmaya davet etti.

altyapı ve trafik düzenlemeleri:

Vatandaşlardan gelen yağmur suyu altyapısı, sağlık ocağı, yama çalışmaları ve metruk yapıların yıkılması taleplerine ilişkin çalışma programı toplantıda paylaşıldı. Mahalle aralarına TIR ve beton mikserlerinin park etmesi şikayeti üzerine de Özlü, bir TIR parkı yapılacağını, bugün yer tespiti için saha çalışması yapıldığını ve ilgili kooperatif temsilcileriyle konunun çözüleceğini açıkladı. Başkan ayrıca gelecek yıl şehrin cadde ve sokaklarının tamamının asfaltlanacağını, temiz yollar ve kaldırımlar hedeflediklerini söyledi.

DÜZCE’DE 25 M3 SU 725 LİRA İKEN, BOLU’DA BİN 439 LİRA OLDUĞUNU AÇIKLAYAN ÖZLÜ, "BOLU’YA BAKIN, DÜZCE’YE BAKIN. BİZİM MECLİSİMİZ BİR FİYAT BELİRLERKEN ÇEVRE İLLERE BAKIYORLAR" DEDİ.