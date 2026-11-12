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Safranbolu'da erken çiçeklenme ve kar hasadı hızlandırdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çiçeklenme erken başlarken hafta sonu etkili kar yağışı hasat süresini kısalttı; son verimler çiçeklenme bittikten sonra netleşecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Safranbolu'da erken çiçeklenme ve kar hasadı hızlandırdı

Kar yağışı hasat takvimini öne çekti:

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Safranbolu safranında bu yıl hasat sürecinde beklenmedik bir değişim yaşandı. Çiçeklenmenin önceki yıllara göre daha erken başlamasına karşın hafta sonu etkili olan kar yağışı, üreticilerin hasat takvimini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Gıda, ilaç, kozmetik ve boya sanayisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan ve halk arasında mutluluk iksiri olarak da anılan safran, yemek ve tatlılarda aroma ile renklendirici olarak tercih ediliyor. Üreticiler, kar yağışının çiçeklerin açma ritmini etkilediğini ve buna bağlı olarak sezonun süresinin kısaldığını belirtiyor.

Üreticinin gözlemleri ve beklentiler:

Safran üreticisi Mine Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeklenmenin başlangıçta yoğun ve verimli seyrettiğini, ancak beklenmeyen kar yağışının süreci sekteye uğrattığını ifade etti. Yılmaz, karın erimesinin ardından bekleyen çiçeklerin birkaç gün içinde yeniden açtığını ancak genel çiçeklenmenin yavaşladığını aktardı.

Yılmaz, hasadın tamamlanmasına ilişkin tahminini yaklaşık 8-10 gün olarak verirken, bu yıl çiçeklenmenin önceki yıllara göre çok daha erken başladığını ve dolayısıyla sezonun erken biteceğini söyledi. Yoğun çiçek döneminin yaklaşık 30-35 gün sürdüğünü, normalde hasadın 40-45 gün civarında tamamlandığını belirtti ve hem erken çiçeklenme hem de erken yağan karın süreci biraz daha kısalttığını vurguladı.

Yılmaz ayrıca verimin genel olarak stabil olduğunu, bitkiye yapılan bakımın verimde önemli rol oynadığını ifade etti. Çiçeklenme döneminde hem yurt içinden hem de yurt dışından ziyaretçi yoğunluğunun devam ettiğini ve son verilerin çiçeklenme tamamen bittikten sonra netleşeceğini sözlerine ekledi.

Kar yağışı safran sezonunu kısalttı

Kar yağışı safran sezonunu kısalttı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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