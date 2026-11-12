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Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu

Ortaca Dikmekavak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev alan Fiat marka otomobil, itfaiye, sağlık ve kolluk ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu

Dikmekavak Mahallesi'nde araç yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dikmekavak Mahallesi'nde bir Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.

yangına müdahale:

İtfaiye ekiplerinin zamanaşır müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Müdahale sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

çıkış nedeni araştırılıyor:

Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor; konuyla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

ORTACA İLÇESİNDE YANAN FİAT MARKA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

ORTACA İLÇESİNDE YANAN FİAT MARKA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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