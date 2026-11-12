Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu

Ortaca Dikmekavak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev alan Fiat marka otomobil, itfaiye, sağlık ve kolluk ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.