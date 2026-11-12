Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu

Dikmekavak Mahallesi'nde araç yangını
Muğla'nın Ortaca ilçesi Dikmekavak Mahallesi'nde bir Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.
yangına müdahale:
İtfaiye ekiplerinin zamanaşır müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Müdahale sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
çıkış nedeni araştırılıyor:
Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor; konuyla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.
ORTACA İLÇESİNDE YANAN FİAT MARKA OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
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